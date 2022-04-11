石虎設計師江孟芝遭諷「靠老公金援」　怒告4網友連帶求償50萬

▲出身屏東的旅美設計師江孟芝，曾回鄉舉辦個展。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者黃哲民／台北報導

旅美設計師江孟芝2019年為國立集集美術館彩繪列車設計「石虎」圖案，被爆涉抄襲一位俄羅斯插畫家的「花豹」作品，4名網友在PTT各自PO文嘲諷江女「靠夫」，譏她「出身不能決定妳，不過金主老公可以」等語，江女怒告4人連帶求償共50萬元，台北地院今開庭審理，要求江女委任的律師補充陳報4名網友侵害江女名譽的具體事證。

江女今沒出庭，法官因首次開庭目的是了解原告的訴求內容，今也沒通知4名挨告網友到庭。江女委任的律師強調，江女有意願談和解，已接觸其中2人，但因江女所提刑案告訴，仍由檢方偵辦中，所以希望和4名網友一起談妥和解，以免撤回告訴的效力會及於不願和解的被告。

本案源於交通部觀光局2019年斥資300萬元打造集集彩繪列車，江孟芝設計的主題獲採用，但挨批其中的「石虎」圖案長得很像「花豹」、進而被踢爆涉嫌抄襲一位俄羅斯女插畫家的作品，且原作真的是「花豹」。

江孟芝起初企圖辯解但無效，不過經由時任交通部長林佳龍等人逆向操作，觀光局招待俄羅斯女插畫家來台出席石虎列車啟用典禮，把疑似抄襲風波扭轉為成功的「國際交流」。

但4名網友沒鬆手，同年8月間在PTT輪流PO文，指稱江女留學美國紐約能還清100多萬元學貸，其實是靠當時來自屏東當地醫生世家的男友、也就是現任老公的金援，使江孟芝用來激勵網友的個人奮鬥故事瞬間變調，4名網友還譏她「出身不能決定妳，不過金主老公可以」等語。

江孟芝堅稱靠自己打拚、沒拿男人的錢，怒告4名PO文網友涉嫌妨害名譽，因刑案仍在偵辦，她另提本件民事求償，以免超過2年提告的時效。出身屏東的江孟芝去年（2021年）8月，獲國立屏東大學聘任為專任副教授，但江女僅有碩士學歷，校方遭疑為她量身設計聘任資格，江女和校方都強調聘任合乎規定。