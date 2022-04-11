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下個入侵目標？　俄羅斯怒稱拉脫維亞是「新納粹」政權

▲▼烏克蘭首都基輔近郊城市布查。（圖／路透）

▲烏克蘭首都基輔近郊城市布查出現許多平民遺體。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

克里姆林宮先前批評烏克蘭助長「新納粹主義」（Neo-Nazism），並於2月24日入侵烏克蘭以實現「去軍事化、去納粹化」。然而，波羅的海國家拉脫維亞最近也遭俄羅斯批評是「新納粹政權」，因為拉脫維亞將俄國的5月9日「勝利日」定為烏克蘭戰爭受害者紀念日。

根據《每日郵報》報導，5月9日是俄羅斯紀念二戰納粹投降的「勝利日」，傳統上會在紅場舉行閱兵式，並由總統普丁發表演說。歐洲官員還曾警告，俄軍計畫在今年勝利日前於烏東取得「地區性」勝利。不過，拉脫維亞國會近日通過立法，將5月9日定為烏克蘭戰爭受害者紀念日，盼能引起社會對烏克蘭情勢的關注，並聲援烏克蘭人。

▲▼俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）。（圖／路透）

▲俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）批評拉脫維亞是「新納粹政權」。（圖／路透）

對此，俄羅斯外交部發言人扎哈洛娃（Maria Zakharova）表示，拉脫維亞此舉是在「試圖羞辱拉脫維亞境內的俄語區人民」，這些民眾反對法西斯主義的英雄功績仍歷歷在目，拉脫維亞議員這項「褻瀆神祇」的決定受到俄羅斯，乃至於全球所有理性力量的強烈譴責。

扎哈洛娃批評，拉脫維亞的統治政權長期以來一直以傾向「新納粹主義」和試圖粉飾納粹德國追隨者的暴行聞名，里加（拉脫維亞首都）政府盡其所能地掩蓋基輔對待頓巴斯人民的罪行。《每日郵報》稱，莫斯科將拉脫維亞指為「新納粹」的言論，令人聯想到俄國近來對烏克蘭的威脅。

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