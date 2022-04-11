大戰在即！「俄軍13公里車隊」集結衛星照曝　揭大軍挺進方向

記者張靖榕、張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯發動侵烏戰爭至今已近50天，美國太空技術公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）發布衛星圖發現，俄軍一列長達8英里（約12.8公里）的車隊，正在烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）一帶集結，向南開往烏東頓巴斯地區。隨著北部戰線俄軍總撤退後，烏東將是之後激戰的主要地點。





▲拍攝於8日的衛星圖像顯示，俄羅斯軍事車隊正向南前往頓巴斯地區。（圖／路透）

據CNN報導，美國馬薩爾科技發布一系列拍攝於8日的衛星影像，在哈爾科夫市以東約60英里（96.5公里）處的大布爾盧克鎮（Velykyi Burluk）出現一列軍事車隊，綿延將近13公里的隊伍中包含了裝甲車、拖著牽引火砲與支援設備的軍事卡車等，正在向南行駛。

▲▼俄軍車隊綿延13公里。（圖／路透）

英國國防情報局（Defence Intelligence）指出，俄羅斯為了應對兵力損耗，正在徵召自2012年後的退役軍人來增加部隊人數，甚至試圖從摩爾多瓦未被承認的聶斯特河沿岸分離地區（Transnistria region）招募志願人員入伍。此前報導稱，俄軍正在重新集結，並將重點轉移至烏東與烏南地區。

報導補充，在俄羅斯入侵烏克蘭的初期，俄軍一列長達64公里的坦克、裝甲、載運大砲的卡車等軍車緩慢地駛向烏克蘭首都基輔，當時讓烏克蘭軍隊與人民對戰況感到相當憂慮，但俄軍在烏克蘭強烈抵抗之下面臨後勤補給問題，這列車隊最終停滯在基輔北方，未進入市區。