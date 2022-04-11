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盧布1個月回到戰前水準　俄國抗西方制裁「最強大武器」是她

▲▼俄羅斯央行總裁納比烏林娜（Elvira Nabiullina）。（圖／路透）

▲俄羅斯對抗西方制裁的「最強利器」就是央行總裁納比烏林娜（Elvira Nabiullina）。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯因入侵烏克蘭而遭到西方多國制裁，盧布受衝擊而貶值，3月時一度創下1美元兑換154盧布的低谷，然而，俄羅斯採取資本管制策略，盧布兌美元匯率近來已回升至開戰前的水準。幕後「最強大武器」就是俄國央行總裁納比烏林娜（Elvira Nabiullina），且在普丁欽點之下連任了她的第3個任期。

美國政治新聞網站Politico指出，莫斯科對抗西方經濟戰的「最強大武器」就是央行總裁納比烏琳娜，她成功阻止了俄羅斯金融體系的崩潰，還讓盧布大幅反彈回到開戰前水準。西方的制裁一度使盧布大跌近50％至歷史低點，納比烏琳娜將央行基準利率調高超過1倍至20％，並實施資本管制，要求各國以盧布購買能源。

一位匿名的央行總裁向Politico表示，他對莫斯科有效抵抗西方制裁的反應並不驚訝，因為納比烏琳娜非常能幹，身邊的團隊也有許多優秀顧問。另一名央行消息人士指出，從戰爭前夕到受西方制裁，除了將央行儲備留在海外，納比烏琳娜基本上都做出了正確的決策。

納比烏琳娜2013年入主俄羅斯央行以來，俄國央行累積了全球最大外匯和黃金儲備量之一，打擊被指管理不善或資本不足的貸方，通膨率也降至後蘇聯史上的最低點。普丁信任並聽從納比烏林娜的意見，曾在眾多官員面前替她的緊縮政策辯護，並於3月再次提名她續任央行總裁5年。不過，今年6月過後的第3個任期，納比烏琳娜將面對新一輪的通貨膨脹與俄國債務違約的風險等問題。

報導稱，儘管盧布回彈可以作為政治宣傳工具，不過，芬蘭銀行的俄羅斯問題專家Iikka Korhonen卻表示，這並非經濟基本面造成的結果，資本管制政策之下盧布不再是自由浮動貨幣，因此匯率回升實質意義並不大，而大幅升息將在未來成為俄國銀行業的問題。俄羅斯央行4月8日宣布降息300個基點（3個百分點），將基準利率下調至17%，是俄羅斯入侵烏克蘭後首次貨幣政策轉向。

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