警察都在找！搭客運竟「與白狼同車」他急PO背影照　網再貼1圖佐證

▲在台中某客運站巧遇白狼。（圖／翻攝自PTT）

記者施怡妏／綜合報導

大甲媽遶境9日經過民生地下道時，統促黨總裁「白狼」張安樂身穿政黨服裝「搶轎」，瞬間引爆現場衝突，警方當場以現行犯逮捕6人，也將在12日傳喚張安樂到案說明，不過，有網友當天深夜搭客運，在台中某客運站巧遇白狼，並附上照片驚喊「跟白狼同車欸！」

該網友在PTT發文，衝突發生的當天深夜，因為沒有錢買高鐵票，在台中某客運站準備搭車回台北，發現一抹熟悉的身影，「原來是剛剛從大甲被架走的安樂叔叔來到客運站搭車啊，旁邊只有一個妹子同行而已」。

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原PO拍下照片，背影神似「白狼」男子穿著黑色西裝，正在等搭客運，他急求問大家「除了打招呼，等等我還可以去他座位做什麼呢？」。

貼文一出，隨即掀起網友熱議，「搭客運這麼可憐」、「為民除害靠你了」、「問他可不可一起拍一張Bang的圖，你會超勇」、「幫他開車門，他會給你小費」、「黑道大個哥擠客運，笑死」、「體驗庶民生活啊」。許多網友疑惑「這種等級不是都包車嗎？」有網友回答，「他故意躲人群的吧，客運人很少」。

▲有網友貼出，張懷媗當天下午PO出的照片佐證。（圖／翻攝自張懷媗FB）



其中，多數網友表示，沒有拍到正臉不相信，但有網友貼出，白狼身邊穿白色衣服女子「張懷媗」的臉書照片佐證。張懷媗9日下午貼出與白狼的合照，並寫下「今天出任務，神聖的任務」。張懷媗一頭亮金色的長髮，穿著白色上衣，旁邊的白狼則穿著全黑的上衣，與原PO貼出的背影照十分相似。

據了解，遶境隊伍9日晚間8點經過民生地下道，白狼張安樂突然帶著隊伍現身，現場立刻爆發激烈衝突，還有人噴灑辣椒水，竹聯幫地虎堂堂主「虎哥」的18歲女兒也因此受傷送醫。警方前往現場了解，發現對方沒有鎮瀾宮的同意，穿著特定政黨的服裝，一度想闖進管制區，形成另一種搶轎。

執法過程當中，彰化縣警副分局長還數度遭到推擠，對方在公然挑戰公權力，為此，警方也拿出電擊槍，並針對鬧事人員噴辣椒水，隨後逮捕共6名滋事份子，將報請彰化地檢署偵辦，也傳喚張安樂到案，查明有無涉嫌教唆煽惑他人犯罪。