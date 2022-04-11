女星挺白狼控警「拿槍指著小孩」　徐國勇斥胡說八道：沒帶槍怎麼指！

▲繞境搶轎衝突不斷。（圖／記者唐詠絮攝）



記者杜冠霖／台北報導

大甲媽遶境9日經過民生地下道時，統促黨總裁「白狼」張安樂身穿政黨服裝「搶轎」，瞬間引爆現場衝突，本土劇女星張懷媗控訴警方對未成年人施暴電擊，甚至拿槍指著小孩，立委莊瑞雄11日在立院質詢時也問到此事，對此，內政部長徐國勇也驚呼「拿槍喔？」、「烏白講！」，更直言，警察當時沒有配槍，要怎麼拿槍指著小朋友？

張懷媗在臉書控訴，和白狼一行人只是要按照正規申請流程接轎，卻遭警方攻擊，直指警方連未成年孩子都不放過，像是「毆打小妹妹致昏厥腦震盪」、「電擊小弟弟」、「拿槍指著小孩子」等等，認為這場就是毫無邏輯的衝突事件。

而徐國勇今在立法院內政委員會備詢時，也被莊瑞雄問到此事，徐國勇則激動回應，「拿槍喔！」、「烏白講！」、「蝦米打到昏厥？胡說八道！」

對此，徐國勇解釋，只要在集會遊行、人多的地方，前面的警察都是不帶槍的，不帶槍怎麼可能拿槍指著小朋友，立法院抗議時，前面那些警察有拿槍嗎？「嘸嘛！（沒有嘛）」、「敢有可能？」

徐國勇指出，集會遊行這些，警察要保護轎還有可能帶槍？一群人擠擠擠，根本不可能嘛！台灣民主到這個程度，警察去集會遊行執行勤務都沒有帶槍，連鎮暴警察現在都沒有出動，反年改團體衝撞立法院時，鎮暴警察有出動嗎？還有警察被民眾打，當時也都沒有帶槍，就是站在百姓立場著想。