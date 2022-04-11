趕迎大甲媽鑾轎！騎士迴轉遭好友猛撞　「夾中間」濺血慘死

▲騎士遭撞後被夾在貨車與香客巴士間，送醫不治。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

台中大甲媽祖遶境11日上午來到嘉義縣新港鄉，一對好友分別騎機車、開貨車前往現場準備恭迎大甲媽，不料2人行經雲嘉交界的崙仔橋時，前方的機車騎士突然迴轉，後方開著貨車的好友反應不及當場撞上、向前推進數公尺，騎士最後慘被夾在路旁的香客巴士與貨車之間，最終宣告傷重不治；而開著貨車的好友則是受傷。

警方初步了解，死者與傷者為好友關係，2人聽聞大甲媽祖遶境至嘉義，開心外出準備恭迎大甲媽鑾轎，怎料行經嘉義縣145甲縣道時，前方的騎士突然迴轉，後方貨車駕駛來不及反應，當場撞上好友，並向前推進數公尺，直到撞上路旁停靠的香客巴士後才終於停下。由於撞擊力道猛烈，騎士慘被夾在中間鮮血直流，現場玻璃零件碎裂掉滿地。

救護人員獲報到場後，發現遭撞騎士(男性，約60歲)已經沒有生命跡象，經送往大林慈濟醫院搶救後仍宣告不治；而貨車駕駛(女性，約68歲)意識清楚，但左腳踝疑似骨折，後續也送往大林慈濟醫院治療，暫無生命危險。

警方到場後立即封鎖南下車道，開放單線通行舒緩車流；整起事故肇因不排除為車速過快、未注意車前狀況及雙黃線迴轉，確切原因還有待進一步釐清。