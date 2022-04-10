「好友確診」台中女擔心跑去住日月千禧　Ct值15高檔行程曝

▲「好友確診」女設計師因擔心，跑去住日月千禧，Ct值15高檔行程曝。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中今天新增8例創今年新高，其中案27289為20多歲女室內設計師。衛生局長曾梓展表示，女設計師在連假期間曾到桃園與友人聚餐，8日出現症狀、並接獲確診友人通知，因擔心所以到五星級酒店日月千禧住一晚，之後PCR採檢確診，Ct值15。女設計師確診前的高檔行程也曝光，包括到曾獲米其林餐盤推薦的頂粵吉品用餐、大里打高爾夫球。

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▲確診女設計師曾到頂粵吉品吃下午茶。（圖／市府提供）



根據衛生局疫調，女設計師打過2劑AZ疫苗，連假期間曾到桃園與友人一起用餐，返回台中後，4月6日曾到小雅藝術、韓石屋，7日到大里鼎峰高爾夫球練習場打球，頂粵吉品吃下午茶、奧美伽24H智能健身館台中英才店運動以及到春水堂大墩店吃消夜。

▲確診女設計師曾到大里打高爾夫球。（圖／市府提供）



衛生局指出，女設計師8日出現症狀，曾到星巴克大英店，接獲友人通知確診，自己因為擔心，所以入住日月千禧酒店後，9日到醫院快篩、PCR採檢確診。衛生局表示，女設計師目前正隔離治療中，衛生局也匡列密切接觸者11人進行採檢及居家隔離。

▲環保局也派員到日月千禧周邊清消。（圖／市府提供）