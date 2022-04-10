張安樂硬闖管制區「4人交保」！　2人移送少年法庭

▲大甲媽遶境丟水瓶男被逮。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽祖昨日通過彰化市民生地下道，竹聯幫地虎堂前往接轎，因統促黨總裁張安樂身穿政黨服裝出現，硬闖管制區與警方爆發激烈推擠，造成鐘姓副分局長被推擠及2名員警受傷，6名滋事份子依妨害公務及妨害秩序被逮捕，其中2名未成年移送少年法庭審理、其餘4人分別以3萬至10萬元交保。

▲地虎堂主女兒受傷跌倒。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化地檢表示，本署接獲通報，昨(9)日晚間於彰化市進行宗教活動，有民眾對維持秩序員警施暴，立即指派蔡勝浩檢察官指揮彰化縣警察局全力偵辦，並迅即依法逮捕蘇男、李男、固男及高男(為20歲至30歲不等)4名現行犯移送偵辦，不容任何非法份子挑戰公權力。

▲彰化檢方將傳喚張安樂到案說明。（圖／記者唐詠絮攝）

檢方指出，經檢察官訊問後，認蘇男、李男、固男及高男4人均涉嫌刑法妨害公務及聚眾鬥毆等罪嫌，分別諭知交保10萬、5萬、3萬、3萬元。另本案有特定犯嫌張安樂及其他人等是否有涉嫌煽惑或教唆犯罪等情事，檢察官於今日已發傳票通知相關人到案說明，如拒不到案，將強制拘提到案，檢察官同時指示司法警察針對相關犯嫌及共犯持續加強蒐證，擴大偵辦。