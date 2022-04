英稱俄開始動員退伍軍人　衛星照曝13公里車隊！攜火砲前往頓巴斯

記者張寧倢/綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭已逾45天,英國軍方10日公布最新情報稱,俄羅斯武裝部隊為了因應兵力不斷折損的情況,正在動員退伍軍人以增加士兵人數。而美國太空技術公司馬薩爾科技(Maxar Technologies)發布的衛星影像顯示,俄軍一列長達8英里(約12.8公里)的車隊正在向南前進,疑似將前往頓巴斯。

▲拍攝於8日的衛星圖像顯示,疑似俄軍車隊正往南行駛,前往頓巴斯地區。(圖/路透,下同)

英國國防情報局(Defence Intelligence)指出,俄羅斯為了應對兵力損耗,正在徵召自2012年後的退役軍人來增加部隊人數,甚至試圖從摩爾多瓦未被承認的聶斯特河沿岸分離地區(Transnistria region)招募志願人員入伍。此前報導稱,俄軍正在重新集結,並將重點轉移至烏東與烏南地區。

據CNN報導,美國馬薩爾科技發布一系列拍攝於8日的衛星影像,在哈爾科夫市以東約60英里(96.5公里)處的大布爾盧克鎮(Velykyi Burluk)出現一列軍事車隊,綿延將近13公里的隊伍中包含了裝甲車、拖著牽引火砲與支援設備的軍事卡車等,正在向南行駛。

報導補充,在俄羅斯入侵烏克蘭的初期,俄軍一列長達64公里的坦克、裝甲、載運大砲的卡車等軍車緩慢地駛向烏克蘭首都基輔,當時讓烏克蘭軍隊與人民對戰況感到相當憂慮,但俄軍在烏克蘭強烈抵抗之下面臨後勤補給問題,這列車隊最終停滯在基輔北方,未進入市區。

