足跡至竹北遠百、新竹巨城　業者匡列員工篩檢、今晚閉店後清消

▲三井台中港Outlet清消。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今10日中央公告本土新增病例達431例，地方政府陸續發佈疫調資料，其中包括板橋大遠百、竹北遠百、新竹巨城購物中心、三井台中港Outlet、以及高雄漢神廣場均有確診足跡，竹北遠百表示已在日前進行清消作業，今匡列接觸員工進行篩檢，而巨城則表示每日閉店後均進行部分區域消毒，今閉店後會再進行全館清消，以上均正常營業。

新竹縣今新增13例確診案例，衛生局疫調後公布相關53處足跡，包含黑毛屋-竹北大遠百店、GODIVA-竹北大遠百店等，對此遠百表示，4／9晚間接獲通報確診者足跡，確診消費者在4／511:30、12:30分別至6樓餐廳及地下二樓專櫃消費，足跡重疊員工已進行篩檢，此外因4／7已進行全館大規模清消，目前正常營運。

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新竹市新增7名確診個案，該市衛生局也公布相關足跡，包含確診者4／5中午12點至下午1點去巨城誠品、巨城SOGO樂高專賣店門市逛街，對此巨城購物中心表示，疫情期間每日閉店後就會固定進行區域消毒，並報請衛生局紀錄，今閉店後會再進行一次全館大清消，目前為正常營運。

高雄市再增26例本土病例，其中新增的12例與娛樂場所群聚有關，也公布最新疫調足跡，其中有確診者4／6從下午2點半至晚上10點共7個半小時均在漢神百貨內。漢神百貨回覆，自1／23起每天於閉店後實施全館防疫殺菌大消毒，所以維持正常營業。

新北市今新增144例，衛生局下午公布公共場所足跡，涵蓋錢櫃、好樂迪、星光大道等3家KTV，還有確診者為海底撈火鍋工讀生，包括4／6、4／7共兩天，待的時間約莫在晚上5點至10點鐘左右。板橋大遠百表示，百貨已於4／9閉店後進行全館消毒，目前正常提供營業。

台中市新增8例本土確診個案，其中有確診者在4／3下午2點至晚上8點於台中港三井Outlet逛街。三井表示，今日公佈這確診者為4／3來館，設施4／5閉店後就已清消完畢，目前正常營運。