柯文哲罵他狗賴香伶飆淚　民眾黨苗栗黨部LINE對話曝光

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／綜合報導

兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲傳出因不滿黨內苗栗縣議員提名相關作業，痛罵中評會主委、賴香伶辦公室主任林恕暉「誰家的狗，自己回去管好」，讓賴香伶委屈飆淚，而今網路上再流出民眾黨苗栗黨部LINE對話，現在的狀況就是「候選人想按照黨中央規定走，黨部主委想自己玩自己的」。

網路名人四叉貓則在PTT上發文，指當時有意參選的苗栗黨部副執行長林志豪從去年10月就跟黨部主委馮啟彥說要全民調，且必須按照黨中央的規範，但是馮啟彥不肯，想要自己另外做民調，報價單30萬，林志豪則回應繳錢做民調沒問題，就求一個公平公正公開的機會。

不過，馮啟彥稱擔心做出的民調結果太低怕被大家笑所以不肯做，並拿出一份確認名單，請五位評鑑小組成員簽名背書，直接內定苗栗第一選區候選人為楊喬安，還直接把林志豪踢出群組。

林志豪不服，上告黨中央，民眾黨中評會受理開始調查，調查報告中評鑑小組某位成員坦言，「各選區的候選人他幾乎都不認識，也沒有進行個別面談評鑑，也不知道地方評鑑小組需要做哪些事情，沒有寫過什麼評核表甚至沒進行投票，因為馮啟彥告知他們沒有決定權，只要負責簽名就好了」。

民眾黨中評會認為，苗栗黨部提名程序有關鍵性的行政瑕疵，中評會建議苗栗黨部重新啟動初選程序，維護黨的公正形象，沒想到柯文哲知道卻罵，「誰家的狗，自己回去管好」。

對於罵狗一事，賴香伶透過臉書證實，並要求柯文哲收回那句話，向大家道歉。柯文哲9日受訪表示，「EQ不好情緒管控不佳，自己要改進」，但仍不願公開道歉，僅表示私底下會跟賴講，內部會議就內部解決就好。

▲民眾黨苗栗黨部LINE對話。（圖／翻攝PTT）