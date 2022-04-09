　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「柯文哲稱中評會主委是狗」　林鶴明：連對人的基本尊重都沒有

▲台北市柯文哲施政報告。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲被爆怒斥立委賴香伶，要她管好自家的狗。對此，曾任北市發言人的民進黨副秘書長林鶴明9日表示，黨主席用狗批評中評會主委，不但藐視黨內民主，連基本對人的尊重都沒有。

柯文哲遭媒體爆料，怒斥賴香伶要她管好自家的狗，言下之意指民眾黨中評會主委林恕暉是狗；而賴香伶也透過臉書證實此事。對此，林鶴明表示，一個黨的黨主席用狗批評黨的中評會主委，這不但是藐視黨內民主，連基本對人的尊重都沒有，「柯主席顯然是失言也應該向林恕暉主委致歉才對」。

林鶴明說，柯文哲把中評會主委稱之為狗，已有違反刑法第309條公然侮辱罪之嫌，而按照民眾黨網站上公布的「台灣民眾黨紀律評議裁決條例」內容，第二條定義違紀行為，為黨員言行之違紀。黨員之言行，必須符合正直誠信之原則，「批評中評會主委為狗，顯然非正直原則，有違紀之疑慮」。

林鶴明指出，民眾黨第二十條黨員關於黨內事務，以暴力脅迫或傷害他人或毀損財物者，應予停權二年以上或除名處分。罵人為狗的言語暴力是否屬於暴力脅迫之認定，有待討論；而第二十一條明載，民眾黨黨員觸犯刑法者，依其破壞本黨名譽之輕重，應予 除名以下處分。

林鶴明表示，如果今天柯文哲罵人為狗一事遭到法院認定違法時，中評會是可以依照紀律評議裁決條例進行處置的，民眾黨的黨內民主制度是否會落實，值得觀察。

不過，林鶴明表示，除了賴香伶外，民眾黨或其他黨內幹部依然噤聲，更證明了民眾黨劣幣驅逐良幣的特色文化，對於這種明顯惡質貶低人格的言行也無法制衡，令人可嘆。

「林恕暉主委當然不應該被稱呼為狗，他更不是誰養的」。林鶴明表示，他早期是記者出身，從2000年政黨輪替前的左翼媒體「群眾之聲」電台、雜誌，到後來的自立早報記者、自由時報記者有近20年的資歷，更是長期關注左派、勞工運動論述，後來他離開記者工作到賴香伶辦公室服務，更是貢獻其專業，這點無庸置疑。

林鶴明說，就算他離開北市府，凡遇到勞權相關問題，每次請教他也總是很快可以獲得專業的說明，不但兼顧專業也能輔以輿論觀點提出建議，「這種專業人才，民眾黨如果不珍惜，或者其他人也不敢幫他捍衛，那真的是糟蹋人才」。

►西莎特價了！讓狗狗吃得開心又健康

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
「桃基要守好」雙北病例恐湧入？　陳時中：不如直接觀察這2縣市
竹縣增31足跡！　東街日料、寶雅、四海豆漿
增1死「沒打過疫苗」　羅一鈞：應是感染BA.2變異株
快訊／打疫苗500元獎勵延長至5月底　第1、2、3劑都有
快訊／今增「5例中重症」1死！　婦沒打疫苗染疫3天離世
快訊／本土增442例「分布17縣市」　新北143最多
快訊／本土狂燒+442例　新增1人死亡！
LIVE／本土確診數狂飆　陳時中最新說明
連千毅身邊辣妹「卸妝全素顏」！臉上狂冒深紫斑點
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市親子館、育兒友善園4／9起停辦親子課程　入館採對數減半

「柯文哲稱中評會主委是狗」　林鶴明：連對人的基本尊重都沒有

被柯文哲嗆「管好自己的狗」　賴香伶怒了：應向大家道歉

拋「台灣建設紀念館」遭李永得打槍　蔣萬安：操作意識形態不值一提

美議員提「台灣武器出口法案」　跟北約國享同待遇、加速武器取得

沒受邀防疫會議是「最好安排」？　侯友宜：盼蔡英文家人早日康復

疫情燒不完！北市累積27校、破萬師生停課　籲中央調整防疫規範

新北推「輕症在宅照護」試辦　侯友宜曝最新進度

傳柯文哲飆賴香伶「管好自己的狗」　鄭運鵬：從政沒尊嚴將出賣大眾

蔡英文最新健康狀況曝光　一早8點電話緊盯政務進度

「給任何大陸人2年破我紀錄」　廖老大霸氣公開美國車涯數據

豪車違停堵路！消防車過不去　為趕救援直接撞開...駕駛認賠

男惡整Siri幫讀超長備忘錄　轉音唸到快斷氣網瘋實測XD

美國男挑戰「每日生肉實驗」　羊睪丸、牛大腦直接啃下肚

被加進「飆股詐騙群組」！　他狂刷貼圖30秒反制遭踢出

運將「臨停路中」騎士想超車　對向機車閃避不及撞成一團！

EXO出道十週年！一起回憶青春～　張藝興發歌：是結束也是新開始

未成年懷孕！貓爸是誰不知道 5個月虎斑照出3胎...愛媽嚇壞

嘉義轎車失速打滑撞進鐵軌　遭火車拖行400m駕駛死亡

劉畊宏夫婦直播做運動 疑激凸遭禁播...穿羽絨服自保

北市親子館、育兒友善園4／9起停辦親子課程　入館採對數減半

「柯文哲稱中評會主委是狗」　林鶴明：連對人的基本尊重都沒有

被柯文哲嗆「管好自己的狗」　賴香伶怒了：應向大家道歉

拋「台灣建設紀念館」遭李永得打槍　蔣萬安：操作意識形態不值一提

美議員提「台灣武器出口法案」　跟北約國享同待遇、加速武器取得

沒受邀防疫會議是「最好安排」？　侯友宜：盼蔡英文家人早日康復

疫情燒不完！北市累積27校、破萬師生停課　籲中央調整防疫規範

新北推「輕症在宅照護」試辦　侯友宜曝最新進度

傳柯文哲飆賴香伶「管好自己的狗」　鄭運鵬：從政沒尊嚴將出賣大眾

蔡英文最新健康狀況曝光　一早8點電話緊盯政務進度

北宜公路驚見「重機女神」！泡湯片洩大尺度福利　起底是啦啦隊正妹

前妻嗆：你們一家把我當女傭！　男偶像節目爆氣「別再罵我父母」

宜蘭包棟獨享「超大空中泳池」！專屬電玩間＋迷你電動車玩到瘋掉

腸道發炎猶如火燒厝　積極治療助黏膜癒合

女警驚嚇逃竄！被害母女遭鄰居砍到重傷　他公開監視影像控警無能

SpaceX火箭將首個「純私人旅行團」送上太空站　去一趟要價16億

竹縣新增31足跡！東街日料、寶雅、四海豆漿　7校1補班停課中

LIVE／高雄老司機極樂傳播鏈狂燒！　陳其邁最新記者會說明

Omicron增1死「沒打過疫苗」　羅一鈞：應是感染BA.2變異株

市區體驗Glamping愜意！士林最新「露營酒吧」營火配熱紅酒太紓壓

翹臀辣妹公園玩彈力繩秀小蠻腰　尷尬「卡胯下」...網友隔螢幕都痛

政治熱門新聞

被柯文哲嗆「管好自己的狗」　賴香伶怒了：應向大家道歉

新北連3天破百例！全市居隔9638人　這3區最危險

快訊／總統家人爆確診　蔡英文即起隔離至4月14日暫停所有活動

即／蔡英文被隔離後首發聲　親曝身體狀況

北科大8日晚間再現確診者　全校採遠距教學至4月13日

防疫會議沒邀黃偉哲、林右昌　他驚爆民進黨派系內幕

國民黨稱「美國議長裴洛西訪台沒幫助」　民進黨：把外交當兒戲

快訊／北市公布12張足跡！男模會館、富德公墓、第一果菜市場、唐吉軻德上榜

快訊／新北最新足跡　大遠百、好市多、電影院、3間KTV

快訊／總統官邸爆確診足跡　蔡英文緊急快篩取消視察指揮中心

快訊／北市公布10案足跡！星據點、錢櫃、商務酒店上榜

傳柯文哲飆賴香伶「管好自己的狗」　鄭運鵬抱不平

快訊／確診6天後病況曝光　咳嗽31.5%、流鼻水11%、發燒3.7%

阿妹照唱、畢旅取消？學生批防疫雙標　柯文哲：只能說抱歉

更多熱門

相關新聞

被柯文哲嗆「管好自己的狗」　賴香伶怒了：應向大家道歉

被柯文哲嗆「管好自己的狗」　賴香伶怒了：應向大家道歉

媒體報導，台灣民眾黨主席柯文哲因不滿中評會建議撤銷苗栗縣議員提名，痛罵中評會主委、賴香伶辦公室主任林恕暉「誰家的狗，自己回去管好」，讓賴委屈飆淚。對此，賴香伶9日要求柯文哲收回那句話，並向大家道歉。

疫情燒不完！北市累積27校、破萬師生停課

疫情燒不完！北市累積27校、破萬師生停課

傳柯文哲飆賴香伶「管好自己的狗」　鄭運鵬抱不平

傳柯文哲飆賴香伶「管好自己的狗」　鄭運鵬抱不平

北科大8日晚間再現確診者　全校採遠距教學至4月13日

北科大8日晚間再現確診者　全校採遠距教學至4月13日

快訊／北市公布10案足跡！星據點、錢櫃、商務酒店上榜

快訊／北市公布10案足跡！星據點、錢櫃、商務酒店上榜

關鍵字：

柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

跟正妹約砲！3男摸黑爽玩17次　隔天下體摸到屎崩潰

快訊／「本土狂燒+442」再創今年新高！新增1死

萬丹泥火山噴發　泥漿灌宮廟...恐怖畫面曝！

大甲媽剛起駕1小時爆「多人鬥毆」　大甲溪橋驚見格鬥場

即／台北內湖驚傳火警！居民受困警消急搶救

街友車震人妻被毆變網紅！獲贈豪宅爽搭私人機

不愛愛「6種可怕後果」曝光！研究：腦袋會變遲鈍

廖老大兒超正女友爆整型！本人親回應

即／桃園龜山某科技大廠爆移工群聚！鄭文燦證實了

賣茶妹直播上下走光「起底是大甲媽禮生」！6萬IG搜出

不是隱藏版！清心最頂飲料「網友狂推它」

即／高雄街頭隨機攻擊　2男遭酒瓶狠砸頭

中科院「極音速飛彈」震懾全球　神祕「護國神山」團隊首曝光

八德外役監越獄受刑人　逃亡11小時台中落網

鄰居每天傳巨大碰撞聲　竟撞破天花板跌進他家

更多

最夯影音

更多
「給任何大陸人2年破我紀錄」　廖老大霸氣公開美國車涯數據

「給任何大陸人2年破我紀錄」　廖老大霸氣公開美國車涯數據
豪車違停堵路！消防車過不去　為趕救援直接撞開...駕駛認賠

豪車違停堵路！消防車過不去　為趕救援直接撞開...駕駛認賠

男惡整Siri幫讀超長備忘錄　轉音唸到快斷氣網瘋實測XD

男惡整Siri幫讀超長備忘錄　轉音唸到快斷氣網瘋實測XD

美國男挑戰「每日生肉實驗」　羊睪丸、牛大腦直接啃下肚

美國男挑戰「每日生肉實驗」　羊睪丸、牛大腦直接啃下肚

被加進「飆股詐騙群組」！　他狂刷貼圖30秒反制遭踢出

被加進「飆股詐騙群組」！　他狂刷貼圖30秒反制遭踢出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面