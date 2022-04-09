「柯文哲稱中評會主委是狗」　林鶴明：連對人的基本尊重都沒有

▲台北市柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲被爆怒斥立委賴香伶，要她管好自家的狗。對此，曾任北市發言人的民進黨副秘書長林鶴明9日表示，黨主席用狗批評中評會主委，不但藐視黨內民主，連基本對人的尊重都沒有。

柯文哲遭媒體爆料，怒斥賴香伶要她管好自家的狗，言下之意指民眾黨中評會主委林恕暉是狗；而賴香伶也透過臉書證實此事。對此，林鶴明表示，一個黨的黨主席用狗批評黨的中評會主委，這不但是藐視黨內民主，連基本對人的尊重都沒有，「柯主席顯然是失言也應該向林恕暉主委致歉才對」。

林鶴明說，柯文哲把中評會主委稱之為狗，已有違反刑法第309條公然侮辱罪之嫌，而按照民眾黨網站上公布的「台灣民眾黨紀律評議裁決條例」內容，第二條定義違紀行為，為黨員言行之違紀。黨員之言行，必須符合正直誠信之原則，「批評中評會主委為狗，顯然非正直原則，有違紀之疑慮」。

林鶴明指出，民眾黨第二十條黨員關於黨內事務，以暴力脅迫或傷害他人或毀損財物者，應予停權二年以上或除名處分。罵人為狗的言語暴力是否屬於暴力脅迫之認定，有待討論；而第二十一條明載，民眾黨黨員觸犯刑法者，依其破壞本黨名譽之輕重，應予 除名以下處分。

林鶴明表示，如果今天柯文哲罵人為狗一事遭到法院認定違法時，中評會是可以依照紀律評議裁決條例進行處置的，民眾黨的黨內民主制度是否會落實，值得觀察。

不過，林鶴明表示，除了賴香伶外，民眾黨或其他黨內幹部依然噤聲，更證明了民眾黨劣幣驅逐良幣的特色文化，對於這種明顯惡質貶低人格的言行也無法制衡，令人可嘆。

「林恕暉主委當然不應該被稱呼為狗，他更不是誰養的」。林鶴明表示，他早期是記者出身，從2000年政黨輪替前的左翼媒體「群眾之聲」電台、雜誌，到後來的自立早報記者、自由時報記者有近20年的資歷，更是長期關注左派、勞工運動論述，後來他離開記者工作到賴香伶辦公室服務，更是貢獻其專業，這點無庸置疑。

林鶴明說，就算他離開北市府，凡遇到勞權相關問題，每次請教他也總是很快可以獲得專業的說明，不但兼顧專業也能輔以輿論觀點提出建議，「這種專業人才，民眾黨如果不珍惜，或者其他人也不敢幫他捍衛，那真的是糟蹋人才」。