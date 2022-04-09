快訊／八大群聚案擴大？北市+95　「酒店熱區」中山區28例最多

▲北市八大場所群聚案疑擴大，9日中山區爆28例確診。圖為世盟百欣酒店清消。（圖／台北市環保局提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市衛生局9日新增95例本土及30例境外移入病例，年齡介於未滿10歲至80多歲之間，70名男性，55名女性。本土案例分別居住於中山區28例，北投區11例，萬華區9例、士林區7例，大安區、大同區及文山區各6例，松山區、信義區及內湖區各5例，中正區4例，南港區3例。

衛生局表示，北市新增95例本土病例，68例新增確診病例疫調中，27例為已知感染源或相關聯個案。針對新增個案的分布，中山區28例最多，其次為北投區11例，萬華區9例、士林區7例，大安區、大同區及文山區各6例，松山區、信義區及內湖區各5例，中正區4例，南港區3例。

衛生局統計，9日新增確診個案中，酒店相關7例（中山區案26417、26583、26706、、萬華區案26428、26598、士林區26404、26405），累計確診31人；按摩店相關7例（松山區案26426、大安區案26577、中山區案26414、26415、26553、南港區案26427、26507），累計確診23人。

另外，北投區某國小1例（中山區案26424），接觸者確診12例（松山區案26593、26594、中山區案26584、26585、26587、26707、26709、士林區案26910、26911、北投案26423、23592、信義區26596）。