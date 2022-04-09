被柯文哲飆罵狗　本人發聲：理性討論才不辜負社會期待

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨主席柯文哲因不滿中評會建議撤銷苗栗縣議員提名，被爆料在內部會議中飆罵中評會主委、立委賴香伶辦公室主任林恕暉「誰家的狗，自己回去管好」，讓賴委屈飆淚，柯9日坦言「EQ不好情緒管控不佳，自己要改進」，但仍不願公開道歉。對此，林恕暉表示，理性討論、不受情緒發言影響，讓中評會成為黨內公正的評議機構，才不會辜負社會大眾期望。

柯文哲因不滿中評會建議撤銷苗栗縣議員提名，在民眾黨黨政會議痛罵林恕暉「誰家的狗，自己回去管好」，讓賴委屈飆淚。賴香伶9日透過臉書砲轟柯文哲說，「以理服人比情緒性用語更能獲得尊重，我認為主席應該收回那句話，並向大家道歉」，但柯文哲受訪回應僅說「私下跟賴香伶講」。

對此，林恕暉下午以中評會主委身份透過聲明表示，苗栗縣黨部初選爭議案，去年11月中評會首度接獲初選不公檢舉時，已請中央黨部秘書處轉中央委員會，可惜未能妥善處理。

林恕暉稱，今年1月中評會、中央委員會都再度接獲檢舉苗栗縣黨部主委擅權、瀆職，依紀律評議裁決條例規定，中評會委員經多數決、同意立案調查，他與羅靖為委員因與檢舉人職務相關，特別聲請迴避調查，後經抽籤，由吳亭蓁、張睿倉、林欣賢中評委組成調查小組，由吳亭蓁委員擔任調查小組召集人，經多方查訪後，於上月完成調查報告，3月中評會經討論，議決將公開調查報告、移請中央委員會處理。

林恕暉表示，沒想到風波越演越烈，導致中評會委員們受委屈，深感抱歉，「但我希望未來能藉此建立黨體制，理性討論，不受情緒性發言影響，使中評會成為黨內公正的評議機構。才不辜負社會大眾對我們的期望。我們會繼續勇敢向前行」。