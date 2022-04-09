明降雨機率增「高溫飆30°C」！下周變天氣溫急墜　今年首颱影響曝

▲氣象局預估，明西半部高溫可來到29、30度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

今（9日）隨著環境轉成偏東風，各地感受溫暖偏熱。中央氣象局表示，明（10日）南方水氣增加，西半部降雨機率略為提升，到了下周三下午（13日）至下周四（14日）鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，在北部高溫下降較明顯。另外，第1號颱風「馬勒卡」及位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，短期之內對台灣並無影響。

氣象局指出，10日環境仍為偏東風到東南風，迎風面的東半部局部地區整天不定時有陣雨，另外由於南方水氣增加，西半部雲量跟9日比稍增多，降雨機率也略為提升，恆春半島整天都有降雨機會，嘉義以北地區及南部山區午後容易有短暫陣雨出現。

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▲明天天氣多雲偏熱。（圖／資料照）

溫度方面，夜晚清晨各地低溫約17至21度，而白天各地高溫跟9日類似，西半部可以來到29、30度，東半部約落在27、28度，大多感受溫暖偏熱，但早晚較涼、日夜溫差大，早出晚歸還是建議加件外套。

氣象局透露，第1號颱風馬勒卡，9日下午2時位於鵝鑾鼻東南東方2950公里的海面上，未來會先朝著西北的方向移動，之後北轉往日本南方海面前進，距離較遠；另外，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，下午8時中心位於鵝鑾鼻南南東方約1400公里的海面上，向東緩慢移動；此二個熱帶系統短期之內對台灣並無影響。

▲颱風馬勒卡（右）及熱帶性低氣壓TD03路徑圖。（圖／氣象局）

氣象局預估，下周一至下周三上午（11日至13日）天氣變化不大，台灣附近為偏東至偏東南風，各地大多為多雲到晴，且溫度逐日上升，但早晚天氣稍涼，日夜溫差較大；僅迎風面東半部地區有局部短暫雨，午後西半部山區亦有零星短暫陣雨。

到了下周三下午至下周四（14日）鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，在北部高溫下降較明顯，其他地方高溫也略降；北部、東半部地區及中南部山區轉為局部短暫陣雨，其他地區仍為多雲到晴。

氣象局提醒，下周五、下周六（15日、16日）東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼；水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅迎風面的基隆北海岸、東半部地區有零星短暫雨；17日東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨；18日、19日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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