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今年第一颱「馬勒卡」將形成！未來4日天氣曝光…不排除3颱共舞

▲▼馬勒卡。（圖／中央氣象局）

▲今年第一號颱風馬勒卡將形成。（圖／中央氣象局）

記者柯振中／綜合報導

今年第一號颱風「馬勒卡」最快8日清晨將形成颱風，下週一可能發展為中颱，離台灣最近的時間預估為下週三至週五。不過，氣象局預估，馬勒卡短期內對台灣暫無影響，目前仍在密切關注，8日東北季風減弱，各地大多為多雲到晴的天氣，僅有東半部地區偶有局部短暫雨、西半部山區午後有零星短暫雨，各地也將回溫，類似天氣將持續4天。

中央氣象局預報員陳伊秀表示，熱帶低氣壓目前位在關島附近海域，與台灣相距3,500公里，最快8日清晨增強，形成今年第一號颱風「馬勒卡」，後續不排除轉為中颱。

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依據預估路徑，這個熱帶系統持續往西，下週一接近菲律賓後，可能會北轉，週三至週五距離台灣最近，不過距離仍有1,400至1,500公里，對台影響應該不大。

▼今年第一號颱風「馬勒卡」將形成，預估對台影響不大，8日至11日多為西半部晴朗、東半部偶有零星降雨的天氣型態。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

至於馬勒卡颱風對台可能的影響為何，陳伊秀說，可能間接增強迎風面的降水，下週四將有東北季風增強、影響台灣，不排除馬勒卡會帶來更豐沛的水氣，讓雨區更廣。

此外，南海到菲律賓的東方海面，屬於低壓帶，目前較為熱鬧，確實有其他低壓發展，不排除生成熱帶擾動，還可能有2、3個颱風同時生成，不過目前不確定性較大。

至於8日天氣為何？由於東北季風減弱，各地大多為多雲到晴的天氣，僅有東半部地區偶有局部短暫降雨、午後西半部山區有零星短暫陣雨，氣溫的部分，全台各地清晨約為18到21度，西半部白天高溫27至29度，中午較溫暖、日夜溫差大，東半部則是24到26度，天氣較為舒適，類似的天氣將持續到下週一。

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