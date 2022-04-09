「馬勒卡」下週成中颱！　專家說三颱共舞機率

▲今(9)日西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫降雨的機率。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

馬勒卡颱風目前在關島南方海面，預計在下週一清晨2點強度跨過中颱門檻，不過未來受到西風待導引會大迴轉，對台灣沒有影響。至於另外兩個熱帶擾動因發展條件不佳，成颱機會還要再觀察。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(9)日西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天暖熱早晚涼、日夜溫差大。各平地氣溫：北部15至30度，中部18至31度，南部18至33度，東部13至30度。明(10)日大氣不穩定度略提高，西半部晴時多雲、晨有霧，午後山區有局部短暫降雨的機率，東半部偶有局部短暫雨，各地仍偏暖。

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▲最新(9日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」(左圖)顯示，輕颱「馬勒卡」在關島南方海面，朝西北前進，第4天轉北、移速減慢，與最新(8日20時)歐洲(ECMWF)系集模式，50次模擬的路徑(右圖)大致類似。5天之後的系集模擬則顯示，逐漸受到「西風帶」的導引，在日本南方海面大迴轉。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

下週一(11日)至週三(13日)白天，西半部晴朗穩定、晨有霧，東半部偶有局部短暫降雨的機率；氣溫逐日漸升，北台灣高溫在30度以上，中南部更高達32度以上；白天暖熱早晚涼、日夜溫差大。下週三晚起鋒面抵達，天氣轉變，中部以北降雨、氣溫降。下週四(14日)鋒面漸遠離，上半天仍有雨，下午好轉，北台偏涼，各地早晚微冷。下週五(15日)各地晴朗穩定，白天舒適、早晚微冷。

最新(9日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」(左圖)顯示，輕颱「馬勒卡」在關島南方海面；強度逐漸增強，11日2時將跨過「中度」颱風門檻。潛勢預測路徑朝西北前進，第4天轉北、移速減慢，與最新(8日20時)歐洲(ECMWF)系集模式，50次模擬的路徑(右圖)大致類似。5天之後的系集模擬則顯示，逐漸受到「西風帶」的導引，轉向偏東，在日本南方海面呈現大迴轉的行徑。距離台灣遙遠，不致產生間接影響。至於另外2個熱帶擾動，發展條件不佳，是否成颱？再觀察吧！