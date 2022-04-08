海面3圈圈鄭明典驚：怎召喚那麼多？　首颱將生成＋大轉彎

記者黃翊婷／綜合報導

今年第一個颱風「馬勒卡」預估最快今明兩日就有可能生成，甚至會出現大轉彎。中央氣象局長鄭明典在臉書貼出天氣圖，只見海面上有3個正在發展的熱帶擾動，彷彿3個圈圈，讓他忍不住表示，「是不是有人太想念了，怎麼召喚出那麼多個？」

▲鄭明典PO出的圖片中，台灣下方海面有3個熱帶擾動正在發展。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

鄭明典7日在臉書PO出一張天氣圖，海面上有3個圈圈，都是正在發展的熱帶擾動，他表示，印度洋到菲律賓東側的赤道區，有一股西風和熱帶東風，長長一條氣旋式風切有利於熱帶氣旋發展，從現有資料來看，低壓系統還在重組，究竟會有幾個熱帶性低氣壓生成，仍無法確定，比較明確的是，這段期間低壓擾動直接影響台灣的機率極低，「算一算！是不是有人太想念了，怎麼召喚出那麼多個？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象達人彭啟明8日一早也在臉書PO文中提到，今日持續回溫，到週末會有點炎熱感，東半部午後雲多，偶有局部地形陣雨，西半部則很穩定，這樣的天氣預計會持續到下週三（13日），至於今年的第一個颱風「馬勒卡」，目前尚未生成，但預計今明兩日有機會生成，而且可能會出現大轉彎，不過，這些都是大氣現象，高層的西風帶位置很適合讓颱風轉向，如果台灣真的有那麼厲害的防護罩，「我們早就無災無難，但也會缺水了。」

▲彭啟明預測今年首颱「馬勒卡」最快今日就可能生成。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

氣象局則表示，現在南方海域非常熱鬧，還有許多熱帶擾動消長中，但各家預報分歧很大，例如美軍預報可能有3個颱風，歐洲模式則是預測只有雙颱發展，若真的有3颱陸續生成，將分別被命名為馬勒卡、梅姬、芙蓉，最快從明日（8日）開始到週末，不排除會形成「3颱共舞」的局面，不過目前預報誤差仍大，還需要進一步觀察。