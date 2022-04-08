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週末恐三颱共舞！今年首颱「馬勒卡」明生成　上看中颱大迴轉

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今日西半部晴朗穩定、晨有霧，東半部偶有局部短暫降雨的機率。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

根據各國預報資料顯示，中央氣象局跟日本氣象廳認為，今年第一個颱風「馬勒卡」最快要到明晨2點才會成形；美軍「聯合颱風警報中心」則認為它已經有颱風的強度。未來預計會發展到中颱，受到西風帶導引大迴轉朝偏東方向前進，對台灣無直接影響。不過以目前南海的狀況，不排除未來會有三颱共舞的情況發生。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日西半部晴朗穩定、晨有霧，東半部偶有局部短暫降雨的機率；氣溫略升，北舒適、南微熱，日夜溫差大。各平地氣溫：北部16至28度，中部17至30度，南部17至32度，東部16至29度。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲關島南方海面「熱帶低壓」，要到明晨2時才會發展成颱風。

明(9)日至下週三(13日)，西半部晴朗穩定、晨有霧，東半部偶有局部短暫降雨的機率；氣溫逐日漸升，北台灣高溫將升至30度以上，中南部更高達32度以上；白天暖熱早晚涼、日夜溫差大。下週四(14日)晨起鋒面快速通過，天氣轉變，降雨、轉涼。

最新(8日2時)各國颱風預報資料顯示，「中央氣象局」與「日本氣象廳」認為關島南方海面「熱帶低壓」，要到明晨2時才會發展成颱風，美軍「聯合颱風警報中心」則認為它目前已有颱風的強度。雖然各國參考相同的觀測資料，但主觀因素及對「平均風速」定義(美軍1分鐘，台日10分鐘平均)不同，所造成的差異。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲明(9)日至下週三(13日)，西半部晴朗穩定、晨有霧。

中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，其5天的潛勢預測路徑與最新(7日20時)歐洲(ECMWF)系集模式，所模擬的路徑(右圖)大致類似，先往西北前進。5天之後系集模擬顯示，將減速、再受到「西風帶」的導引，轉向偏東，呈現大迴轉的特徵。因4月台灣鄰近地區常受中高層「西風帶」盤據，宛如「金鐘罩」，大幅降低「4月颱」靠近台灣的機率；但是否會對台灣天氣帶來間接的影響？則與其接近的程度相關，這才是該觀察的重點。

另外，氣象局透露，目前南方海域非常熱鬧，還有許多熱帶擾動消長中，但各家預報分歧仍大，如美軍預報可能有三個颱風，歐洲模式則是預測只有雙颱發展，若真的有三颱陸續生成，將分別被命名為馬勒卡、梅姬、芙蓉，未來需持續觀察。最快從明天開始到週末，不排除會形成「三颱共舞」的局面，不過目前預報誤差仍大，還需要進一步觀察。

▼中央氣象局最新(8日2時)「路徑潛勢預測圖」(左圖)顯示，關島南方海面的「熱帶低壓」，其5天的潛勢路徑與最新(7日20時)歐洲(ECMWF)系集模式，所模擬的路徑(右圖)大致類似，先往西北前進。5天之後將逐漸減速大迴轉。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

 

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