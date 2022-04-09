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吉林市日增143例　官方喊：已實現「社會面清零」成果

▲▼吉林省長春市疫情。（圖／CFP）

▲吉林省疫情趨向緩和。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

上月14日宣布「封省」的吉林疫情逐漸緩和。吉林市8日新增87例本土確診、56例本土無症狀患者，累計增加143例個案。吉林市官方今（9）日宣佈，已經實現「社會面清零」階段性防疫成果。

據吉林官方通報，吉林省8日新增本土確診248例，包括輕型242例、普通型4例、重症2例；新增706例本土無症狀患者，累計新增954例感染個案。其中吉林市8日新增143例本土個案，包括87例確診、56例無症狀患者。

吉林市今日發布公告，稱在全市人民的共同努力下，實現了「社會面清零」的階段性疫情防控成果，「成績來之不易，需要我們倍加珍惜。」

公告指出，吉林市疫情形勢依然嚴峻，防控壓力依然很大，必須始終堅持「外防輸入、內防反彈」的總策略，不松懈、不猶豫、不厭戰，堅定不移堅持科學精準、動態清零，繼續以時不我待的精神抓實抓細疫情防控各項工作，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

吉林市會繼續實行「分級分區、分類施策」的差異化防控政策，封控區、管控區居民繼續嚴格按照要求落實管控措施，自覺主動配合做好核酸檢測、健康監測。同時，吉林市將根據疫情形勢變化及時調整相應防控策略，逐步解除封控管控措施。

▲吉林長春民眾連夜進行大規模核酸檢測。（圖／CFP）

▲吉林長春民眾連夜進行大規模核酸檢測。（圖／CFP）

疫情重災區長春市疫情也逐漸受控。據通報，8日累計新增798例，包括本土確診150例、無症狀感染者648例。此次是長春市在連日新增感染者人數超過2000例後，首度降至1000例以內。

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