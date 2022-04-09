台南消防母子檔　齊心守護你我的家園

▲台南市消防局義消直屬大隊婦女宣導中隊副中隊長陳淑貞，與台南市消防局第六大隊的救護員楊順翔母子，一同攜手在台南市防災宣導與救護工作上，全心付出不遺餘力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局義消直屬大隊婦女宣導中隊副中隊長陳淑貞，與台南市消防局第六大隊的救護員楊順翔母子，一同攜手在台南市防災宣導與救護工作上，全心付出不遺餘力，母子連心，有共同的信念，各自在防救災的領域上發揮所長，齊心守護著台南市這個宜居幸福城市！

台南市消防局義消直屬大隊婦女宣導中隊副中隊長陳淑貞，原本是一位平凡的家庭主婦，因為兒子楊順翔在2005年考取警察專科學校24期消防科，畢業分發後在新竹市消防局服務，在一次的工地救援任務中為了搶救傷患，自己卻意外從高處墜落受傷，受傷後的順翔雖躺在醫院病床上，但為了不讓家人擔心只打電話回家報平安，不敢讓媽媽知道自己出勤受傷，而陳淑貞副中隊長也經由消防分隊人員的告知，而得知兒子受傷的事，心裡除了心急如焚更是萬分不捨，恨不得馬上衝去新竹照顧兒子。

經過這件意外之後，陳淑貞心裡常想著要如何才能讓災害減少，藉以降低消防人員的職災發生率，在透過一位擔任義消的朋友介紹下，讓她更認識義消及婦宣隊的工作及任務，也正式在2009年正式成為婦宣隊的一員。

兒子楊順翔也在2012年請調回台南服務，楊順翔在消防工作上專精於緊急救護的領域，更加精進取得高級救護技術員(EMT-P)的證照，同時也在2020年獲得全國消防楷模鳳凰獎的最高榮譽，更是台南市消防局第六大隊的救護教官團成員，繼續提攜後進，讓整個大隊的緊急救護品質更上一層樓，讓台南市民的生活更加有保障。

陳淑貞加入婦宣隊後從基層隊員做起，不斷的學習及訓練取得專業的防火減災相關知識，深信只要努力從預防的工作做起，讓民眾防災意識抬頭、遇災時有正確的求生避難作為，一定能讓災害降至最低，所以經常母子檔一起出勤做防火宣導的工作，為的就是讓市民更加平安，讓台南成為人民安居樂活的城市。

在陳淑貞心理從一開始就有了目標，所以付出了許多時間跟心力在學習，對外是向民眾宣導；對內要讓整個團隊的專業更提升，因此從基層隊員認真努力深受肯定一路至今擔任婦宣隊副中隊長之職務，同時個人曾獲選「119績優義消人員」，在擔任第二分隊分隊長任內期間團隊曾榮獲「內政部消防署志工金質獎」等殊榮，還曾獲得「消防媽祖婆」的美稱。

陳淑貞表示，自加入婦宣隊至今13年來，從一個懵懂的家庭主婦，成為一個專業的防宣人員，一路上有許多局內長官的支持與相挺，才能堅持信念繼續往前走，尤其是邱淵明大隊長在當年擔任安平消防分隊長時期，即常常利用休假及勤餘時間指導婦宣隊姐妹如何在宣導工作上發揮創意讓民眾有更深刻的防災體驗及如何展現平時努力成果，更讓團隊在評鑑中脫隱而出，頻頻獲獎以提升團隊榮譽、提振士氣。

防災，永遠要走在救災前面，一切「做最充足的準備、面對最嚴 峻的考驗」，預防的工作沒有最好、只有更好，陳淑貞與楊順翔母子連心，有共同的信念，各自在防救災的領域上發揮所長，足堪本局在防災救護上的尖兵，更是打造府城為平安幸福城市的幕後推手！