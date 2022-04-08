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台南確診+5　確診足跡公布　阿財牛肉湯、鼎富發、林百貨入列

▲台南市長黃偉哲公布台南8日增加5名確診個案，其中包括2名高科技業工程師，及4名外縣市確診者台南市足跡，足跡重疊者請進行快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布台南8日增加5名確診個案，其中包括2名高科技業工程師，及4名外縣市確診者台南市足跡，足跡重疊者請進行快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市8日新增5名COVID-19本土病例，分別為永康區未滿5歲男性個案25976、30多歲女性個案25977、40多歲男性個案26151、歸仁區20多歲男性個案26152、30多歲男性個案26153，另有新北市個案25152、25218、26205及高雄市個案25443等4名外縣市個案曾於台南市活動。

台南市長黃偉哲指出，8日5位確診者有值得大家特別注意，2位是高科技廠的員工，他們是跟家人前去花蓮，剛好有奧斯卡餐廳的感染鏈，所以他們也中鏢了，還是呼籲市民朋友們，當然從外國來台灣是覺得每個地方都很好玩，但是染疫了就不好玩，台南有很多好山好水，在這個疫情嚴峻的當下，還是盡量少到外縣市去，因為目前為止公布的案例裡，絕大多數超過2/3以上，都是去外地感染，不管是去潛水，不管是去參加宴席，不管是去東部，不管是去北部，不管是去南部，很多都是在感染的軌跡上，都可以溯源到外地參加活動，可能一時疏忽，可能忘情嗨翻了，所以口罩拿下來，或甚至於大聲說話，在飲宴吃飯時大聲喧嘩，不知不覺中就感染了，其中有一個2歲的嬰兒，就被自己的爸爸媽媽感染了，這也很遺憾。

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▲台南市長黃偉哲公布台南8日增加5名確診個案，其中包括2名高科技業工程師，及4名外縣市確診者台南市足跡，足跡重疊者請進行快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，7日有2個在高科技廠工作的員工確診，8日又有2個人，另外2個雖然國籍不同，但都是高科技廠的員工，可以說是工程師等級的，那希望這些高科技廠的人員，還有廠區的公共衛生，或者是防疫指引要多加強，希望能夠阻絕這個感染鏈，因為他們的人員在廠區裡面，大家都很嚴謹沒有錯，但是下了班休了假，誰會跑到哪裡去永遠不知道，所以必要的譬如說進場區的一個快篩，或者是在同樣一個工作室，怎麼樣在同一個辦公室不要變成橫向的，辦公室之間的串連，造成一個可能的感染鏈，就變成很重要，也希望廠區的一些防疫的主管能夠跟衛生局或CDC，大家能夠協商配合一下。

因為這些高科技廠是非常重要的一個地方，當然也不僅高科技廠重要，許多企業也很重要，大家之前看到在上海或是在其他的地區，一旦封城或封控的話，那麼在廠區的生產，原物料的供應鏈，甚至於上下游產業鏈，會造成斷裂的影響，結果傳染並不斷，生產卻斷裂，這個很讓人家覺得很可惜。因此他山之石可以攻錯，我們也呼籲在台灣的高科技廠或是傳統產業，或是各行各業的生產基地，希望能夠做好相關的防疫指引跟調整，避免造成疫情一發不可收拾，不但影響員工的健康，也影響到產業，影響到整個生產的流程，希望說大家多小心。
 

▲台南市長黃偉哲公布台南8日增加5名確診個案，其中包括2名高科技業工程師，及4名外縣市確診者台南市足跡，足跡重疊者請進行快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南8日增加5名確診個案，其中包括2名高科技業工程師，及4名外縣市確診者台南市足跡，足跡重疊者請進行快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康區個案25976、25977、26151等3人4月3日一同前往花蓮旅遊，同日晚間9時於花蓮奧斯卡餐廳內用後，分別於5日、6日出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等症狀確診，Ct值分別為12.3、21.2、15.2，台南市共匡列3位相關接觸者。

▲台南市長黃偉哲公布台南8日增加5名確診個案，其中包括2名高科技業工程師，及4名外縣市確診者台南市足跡，足跡重疊者請進行快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁區個案26152、26153兩人4月2日亦前往花蓮旅遊、3日晚間9時於花蓮奧斯卡餐廳內用，案26152於6日出現症狀，因公司快篩陽性，安排至醫院採檢PCR陽性確診，Ct值13.14；案26153於7日開始發燒，至醫院採檢PCR陽性確診，Ct值15.4。

▲台南市長黃偉哲公布台南8日增加5名確診個案，其中包括2名高科技業工程師，及4名外縣市確診者台南市足跡，足跡重疊者請進行快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南8日增加5名確診個案，其中包括2名高科技業工程師，及4名外縣市確診者台南市足跡，足跡重疊者請進行快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新北市20多歲男性個案25152曾於4月3日、4日於台南市活動，範圍包含劉家莊牛肉爐、沼澤henri in the marsh、牛五蔵、榕洋行、阿財牛肉湯、漁光浪集、鼎富發豬油拌飯、深藍咖啡館等地；3日出現症狀後，5日使用家用快篩呈現陽性，至醫院採檢PCR確診，Ct值18.2。

▲台南市長黃偉哲公布台南8日增加5名確診個案，其中包括2名高科技業工程師，及4名外縣市確診者台南市足跡，足跡重疊者請進行快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布台南8日增加5名確診個案，其中包括2名高科技業工程師，及4名外縣市確診者台南市足跡，足跡重疊者請進行快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案25218為新北市未滿10歲男性，2日、3日與家人前往安平區文章牛肉湯、林百貨、7-11科工門市、陳家蚵捲、林永泰興蜜餞行、安平老街，5日出現症狀，6日至醫院採檢確診，Ct值19.1，台南市相關接觸者共匡列12人。

▲台南市長黃偉哲公布台南8日增加5名確診個案，其中包括2名高科技業工程師，及4名外縣市確診者台南市足跡，足跡重疊者請進行快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南8日增加5名確診個案，其中包括2名高科技業工程師，及4名外縣市確診者台南市足跡，足跡重疊者請進行快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案26205為新北市20多歲無症狀男性個案，3日、4日自行騎車前往7-11東澓門市、燦坤永華二店、夏慕尼新香榭鐵板燒台南永華店；5日因新北市職場出現確診者而被匡列進行居家隔離，7日採檢陽性確診，Ct值35，台南市相關接觸者共匡列79人。

▲台南市長黃偉哲公布台南8日增加5名確診個案，其中包括2名高科技業工程師，及4名外縣市確診者台南市足跡，足跡重疊者請進行快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南8日增加5名確診個案，其中包括2名高科技業工程師，及4名外縣市確診者台南市足跡，足跡重疊者請進行快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

高雄市30多歲男性個案25443於4日、5日陸續出現發燒、全身倦怠、肌肉痠痛、流鼻水、喉嚨痛、咳嗽、腹瀉症狀，5日以家用快篩自行篩檢後呈現陽性，後於醫院採檢陽性確診，Ct值14.3；台南市公共場域活動足跡為仁德服務區。

▲台南市長黃偉哲公布台南8日增加5名確診個案，其中包括2名高科技業工程師，及4名外縣市確診者台南市足跡，足跡重疊者請進行快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

若市民與前述個案足跡重疊或相關，請持身分證至台南市各區衛生所領取家用快篩並配合於24小時內回覆篩檢結果；若出現身體不適或疑似COVID-19症狀，請儘速就醫採檢。

▲台南市長黃偉哲公布台南8日增加5名確診個案，其中包括2名高科技業工程師，及4名外縣市確診者台南市足跡，足跡重疊者請進行快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市4月11至17日將開設14場次的免預約COVID-19疫苗接種站，提供AZ、莫德納及高端疫苗1、2劑、基礎加強劑、追加劑接種，提醒有接種需求的市民攜帶健保卡、黃卡前往；黃偉哲市長也呼籲，長者應儘速完整接種COVID-19疫苗及追加劑。

▲台南市長黃偉哲公布台南8日增加5名確診個案，其中包括2名高科技業工程師，及4名外縣市確診者台南市足跡，足跡重疊者請進行快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因近日疫情升溫、民眾接種意願踴躍且免預約接種地點提供的劑量有限，建議市民多加運用「台南打疫苗系統」預約，才能讓市民都順利接種各自選擇的廠牌疫苗。

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