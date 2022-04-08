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專利研發「消防水帶電動清洗收捲機」　黃偉哲力讚打火兄弟創意佳

記者林悅／台南報導

台南市政府消防局8日於官田分隊發表「消防水帶電動清洗收捲機」，這項研發以電動方式清洗與收納水帶，大大減輕消防人員救災後收整的負擔，台南市長黃偉哲現場觀摩並頒獎表揚研發人員，並力讚打火兄弟創意實用減輕救災後負擔。

▲台南市政府消防局發表「消防水帶電動清洗收捲機」，這項研發以電動方式清洗與收納水帶，大大減輕消防人員救災後收整的負擔，市長黃偉哲現場觀摩並頒獎表揚研發人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府消防局發表「消防水帶電動清洗收捲機」，這項研發以電動方式清洗與收納水帶，大大減輕消防人員救災後收整的負擔，市長黃偉哲現場觀摩並頒獎表揚研發人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府消防局發表「消防水帶電動清洗收捲機」，這項研發以電動方式清洗與收納水帶，大大減輕消防人員救災後收整的負擔，市長黃偉哲現場觀摩並頒獎表揚研發人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防水帶是救災現場不可或缺之重要利器，但水帶的延伸過程當中，往往會在地上拖行以致夾帶泥土與塵沙，故每場火警救災結束後，收捲水帶的泥濘除了增加重量以外，也造成消防車箱污染，消防人員辛苦救災後，還要疲於清潔整理水帶，是長久以來的困擾。

▲台南市政府消防局發表「消防水帶電動清洗收捲機」，這項研發以電動方式清洗與收納水帶，大大減輕消防人員救災後收整的負擔，市長黃偉哲現場觀摩並頒獎表揚研發人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有鑑於此，官田分隊小隊長陳至坤、隊員林建豪等人多年來持續研發改進消防水帶收捲機制，期用更便利輕鬆的方式，將水帶在收捲的同時可做初步的清潔，以減輕消防人員救災後之負擔。歷經多次研發與改良，終於在2021年7月研發出第一代消防水帶清洗收捲機，該機搭配消防車高水壓進行清潔，達到省水且直接初步清潔之效果，該設計更取得專利，深獲消防局長李明峯的肯定，並讓每個分隊都配發1組。

▲台南市政府消防局發表「消防水帶電動清洗收捲機」，這項研發以電動方式清洗與收納水帶，大大減輕消防人員救災後收整的負擔，市長黃偉哲現場觀摩並頒獎表揚研發人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第一代捲帶機需另外攜帶，且需手動捲帶，仍有所不便，消防局長李明峯與官田義消分隊幹事陳治華發想設計，把手動捲帶改為電動，並把捲帶機架設在消防車上，收納省力又方便攜帶。

▲台南市政府消防局發表「消防水帶電動清洗收捲機」，這項研發以電動方式清洗與收納水帶，大大減輕消防人員救災後收整的負擔，市長黃偉哲現場觀摩並頒獎表揚研發人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，感謝台南市消防弟兄姐妹的努力，研發這麼好的水帶收納清洗裝置，這些年來，舉凡遠端監控資訊系統、救災裝備檢測實驗室成立、建置無人機模擬訓練設施等，均為全國首創，去年發表第一代手捲機時，讓嘉義縣消防局前來取經並實際應用，今年再改良為電動捲帶，可減輕消防人員救災後的負擔。

▲台南市政府消防局發表「消防水帶電動清洗收捲機」，這項研發以電動方式清洗與收納水帶，大大減輕消防人員救災後收整的負擔，市長黃偉哲現場觀摩並頒獎表揚研發人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，未來消防局將秉持創新與研發精神，持續不斷精進，也樂意將經驗分享給各縣市消防機關，期望共同努力，提升消防救災效率。市議員尤榮智、陳秋宏今日也到場關心。

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