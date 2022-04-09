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快訊／台南狼師入監前落跑！猥褻女童判囚4年10月　全國搜捕中

▲台南張姓狼師因強制猥褻女童，導致女童患有創傷後壓力症候群，刑事部分判刑4年10月，民事台南高分院判張男應賠償女童及家長共145萬元，但他入監前落跑被通緝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南張姓狼師因強制猥褻女童，導致女童患有創傷後壓力症候群，刑事部分判刑4年10月，民事台南高分院判張男應賠償女童及家長共145萬元，但他入監前落跑被通緝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

曾獲資深優良教師獎的台南市張姓前國小教師，2017年至2018年間多次利用假日對任職小學的1名女童，利用擦乳液為由，撫摸女童下體、親嘴，犯案10次，一、二審判刑4年10月，案經上訴最高法院駁回定讞，民事部分家屬以女童有創傷壓力症候群求償500萬元，台南高分院判賠145萬元，未料他入監前落跑被通緝中。

據了解，台南地檢署通知張男未到案後，已經於1月27日則已發布通緝，並指揮警方全力追緝中。張男曾獲20年資深優良教師獎，被控於2017、2018年間在國小擔任教職，且為女童班級導師，多次於例假日、寒暑假期間，要求她到校練習字音字形及國語演說比賽，以幫女童擦拭乳液為由，脫去其褲子，再以乳液擦拭雙腳，繼而撫摸其下體及親吻臉頰、嘴巴，違反其意願方式，強制猥褻得逞10次。

▲台南張姓狼師因強制猥褻女童，導致女童患有創傷後壓力症候群，刑事部分判刑4年10月，民事台南高分院判張男應賠償女童及家長共145萬元，但他入監前落跑被通緝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

家長報警提告，一審認定張男對未滿14歲女子犯強制猥褻罪共10罪，各處有期徒刑3年8月，應執行有期徒刑4年10月，張男不服上訴，直至2021年11月，最高法院駁回上訴確定。

民事部分，女童家屬主張，張男的行為已侵害其身體、健康，並損害其貞操及性自主權，及父母對未成年女兒保護教養身分法益而情節重大，致精神痛苦甚鉅，女童及父母向張男分別求償300萬、100萬、100萬元，合計500萬元。

台南高分院法官認為，張男對女童為10次強制猥褻犯行，年僅9至10歲，就讀國小3、4年級，年幼懵懂，對於性自主權益保障觀念未臻成熟，也因張男具有教師權力控制關係，無法有效維持男女身體安全界線，無力抵抗而受壓抑，受害期間長達2年，對其身心發展健全影響，所受精神上的痛苦程度不輕，迄至2019年3月間至奇美醫院就診時，仍有哭泣的創傷後壓力症候群反應。

法官指出，女童父母因信任其國小導師身分，將女兒託付接受指導，反置於險地，自責難免，且案發後需協助女兒修復創傷、調適身心，也受有相當精神上痛苦，考量兩造身分、地位、家庭、經濟能力等一切情狀，認女童、父母分別請求精神慰藉金100萬、30萬、30萬元為適當。由於女童已於2020年12月領取犯罪被害人補償金15萬元，扣除後為85萬元，因此台南高分院判張男應給付女童85萬元、父母各30萬元共145萬元。

▲台南張姓狼師因強制猥褻女童，導致女童患有創傷後壓力症候群，刑事部分判刑4年10月，民事台南高分院判張男應賠償女童及家長共145萬元，但他入監前落跑被通緝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，曾獲得資深優良教師獎的國小張姓男老師，被台南市教育局列為永遠不得擔任教育人員而丟失教職，且與妻子離婚擔任臨時工。台南市教育局指出，該案發生於2018年以前，教育局於2019年3月獲悉後，隨即責成學校啟動調查，並於查證確實後立即於同年5月依法解聘，並通報為全國不適任教育人員，終身不得擔任教育人員，同時撤銷該員優良教師頭銜。

▲台南張姓狼師因強制猥褻女童，導致女童患有創傷後壓力症候群，刑事部分判刑4年10月，民事台南高分院判張男應賠償女童及家長共145萬元，但他入監前落跑被通緝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市教育局指出，針對張師所涉刑事責任方面，業經最高法院於2021年11月8日判決張師有期徒刑4年10個月定讞。有關被害人對張師個人請求民事賠償責任部分，台南高分院亦於2022年1月27日宣判，張師違法行為屬個人行為，應賠償被害人總計新台幣145萬元，因此被害人可立即要求張師依判決結果履行賠償義務，將來亦可向法院聲請強制執行，教育局亦會全力協助當事人向張師追償。教育局進一步表示，針對本案國賠一審結果，會尊重司法判決，惟目前尚未收受判決書，待收受後會立即與市府法制單位等研議後續的適切作為，以充分保障被害人的權益。

教育局表示，針對本案，教育局以嚴謹的態度面對，並依事證追究相關違失人員責任，於2020年全部調查完畢後，涉案期間所有失職教育人員依法受懲處者計校長、主任及組長共20名人員，其中校長改任教師並記1大過者1名、記1大過者5名、記過5次者1名、記過2次者1名、記過1次者2名、申誡2次者5名、申誡1次者2名，另有3名人員因已退休，逾懲處時效，改核考績並追回其考績獎金。

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