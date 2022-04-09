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狼師落跑全國追緝！　「別在傷口撒鹽」人本籲政府放棄國賠上訴　

▲台南張姓狼師因強制猥褻女童，導致女童患有創傷後壓力症候群，刑事部分判刑4年10月，民事、國賠部分各145萬元，但他入監前落跑被通緝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南張姓狼師因強制猥褻女童，導致女童患有創傷後壓力症候群，刑事部分判刑4年10月，民事、國賠部分各145萬元，但他入監前落跑被通緝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

人本教育基金會於2019年召開記者會，揭發台南市某國小張姓20年資深優良教師，在20年來涉及性侵20餘名學生，監察院於2020年通過糾正案，查出31名受害人，確認學校隱匿的罪行，台南地院2022年3月31日判學校應給付受害人新台幣85萬元、父母各30萬元，總共145萬元國家賠償。判決出爐後，被害人呼籲市府承擔責任放棄上訴，不要在傷口上灑鹽。

▲台南張姓狼師因強制猥褻女童，導致女童患有創傷後壓力症候群，刑事部分判刑4年10月，民事、國賠部分各145萬元，但他入監前落跑被通緝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

人本基金會指出，本案被隱匿20年，受害人絕對不只30餘人，但符合國家賠償時效的受害人，大多不清楚自己的權利，只有1位受害人在人本協助下提出國家賠償請求。雖然國賠協議期間，被害人提出多件法院判決來證明類似案件早有多起國賠前例，但遺憾的是，台南市政府以「是否符合『執行職務行使公權力』的構成要件尚有疑義」為由，拒絕承擔賠償責任，逼迫受害人不得不透過司法訴訟主張權利，如今這個判決明白宣示了「學生受害，學校有責！」。人本呼籲台南市政府立刻指示被告學校承認錯誤、放棄上訴，讓受害學生及家長無須訟累，得以安心療傷止痛。

人本認為隱匿的體制就是罪行的溫床。體制必須對孩童的人身安全與處境「有感」，才能提供孩子安全的環境；一個麻木的體制，所帶來的危害，並不少於狼師。因此，追究「體制的責任」，才能實現正義。本案諸多失職者除被行政懲處外，人本要求台南市政府必須依法對這些「無感」的教職員提出國賠求償，讓違法失職者付出代價，才有可能鬆動原有的體制文化。

▲台南張姓狼師因強制猥褻女童，導致女童患有創傷後壓力症候群，刑事部分判刑4年10月，民事、國賠部分各145萬元，但他入監前落跑被通緝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

人本指出，據查張被判4年10個月徒刑定讞後，並未報到服刑，目前遭通緝中，已造成家長恐慌，市府應加強人力追捕到案。此外，張師長期拍攝女學生私處及裸照，很可能將相關檔案存放雲端，但未見刑事警察就此犯行有進一步的查察結果，令人遺憾。

台南市政府對張師性侵案國賠一審結果表示，尊重司法判決，同聲譴責個人不法行為並要求立即履行民事賠償責任。有關台南市小張姓教師性侵案，教育局於2019年3月26日知悉後立即啟動性平調查，確認後隨即完成解聘並通報全國為不適任教育人員，終身不得在教育場域任教；教育局也清查並撤銷該員曾獲之資深優良教師獎勵、追回獎勵金及獎狀，以示懲戒。

▲台南張姓狼師因強制猥褻女童，導致女童患有創傷後壓力症候群，刑事部分判刑4年10月，民事、國賠部分各145萬元，但他入監前落跑被通緝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局表示，針對張師所涉刑事責任方面，業經最高法院於2020年11月8日判決張師有期徒刑4年10個月定讞。有關被害人對張師個人請求民事賠償責任部分，台南高分院亦於2022年1月27日宣判，張師違法行為屬個人行為，應賠償被害人總計新台幣145萬元，因此被害人可立即要求張師依判決結果履行賠償義務，將來亦可向法院聲請強制執行，教育局亦會全力協助當事人向張師追償。

教育局進一步表示，針對本案國賠一審結果，會尊重司法判決，惟目前尚未收受判決書，待收受後會立即與市府法制單位等研議後續的適切作為，以充分保障被害人的權益。

▲台南張姓狼師因強制猥褻女童，導致女童患有創傷後壓力症候群，刑事部分判刑4年10月，民事、國賠部分各145萬元，但他入監前落跑被通緝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局表示，針對本案，教育局以嚴謹的態度面對，並依事證追究相關違失人員責任，於109年全部調查完畢後，受到嚴懲者共17人，包括：共有６人被記1大過、記過5次者1名、記過2次者1名、記過1次者2名、申誡2次5名、申誡1次2名，針對3名退休者，雖已逾懲處時效，但也重行改核其當年度考績，並追回考績獎金，以示懲罰。

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