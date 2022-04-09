美傭兵衝烏克蘭前線怒飆「X的只有垃圾武器」　俄棄戰友屍讓狗啃

▲瓦斯奎茲透露，俄軍從未帶走過陣亡士兵遺體，而這些屍體最終都慘遭野狗啃食。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

美國退伍軍人瓦斯奎茲（James Vasquez）在烏俄戰爭後，立刻飛往烏克蘭加入國際傭兵團。他日前在推特一則貼文中表示，烏軍在戰場上使用的武器宛如垃圾，並要求國際社會援助更多武器，「用這種垃圾武器是贏不了的，如果沒有的話，最好送來一些屍袋。」先前他也曾透露，俄軍從未帶走過陣亡士兵遺體，而這些屍體最終都慘遭野狗啃食。

▲美國退伍軍人瓦斯奎茲在烏俄戰爭後，立刻飛往烏克蘭加入國際傭兵團。（圖／翻攝自推特）



瓦斯奎茲從美國陸軍上士退伍，曾赴伊拉克、阿富汗，他在俄烏戰爭開始時就放下工作前往烏克蘭前線作戰，並常在推特、telegram上分享作戰情況。根據《每日星報》報導，他近日在一篇貼文中提到，烏克蘭前線的武器簡直慘不忍睹，「我們無法用這種武器取勝。」

瓦斯奎茲說，烏克蘭軍隊需要各種武器，不論是步槍、彈藥、手榴彈、瞄準器或老式槍枝，「給我們一些f******武器，用垃圾武器是贏不了的，如果沒有的話，最好送來一些屍袋。」不過，這篇貼文已經被刪除，目前不清楚移除的原因。

▲俄羅斯軍隊從不會將戰死的同袍屍體帶走，任由野狗啃食。（圖／翻攝自推特／James Vasquez）



他先前也曾在推特公開一段影片指出，俄羅斯軍隊從不會將戰死的同袍屍體帶走，總是丟下犧牲士兵的屍體就撤離，而這些屍體最後的下場就是被野狗啃食，「美國人就不可能拋棄任何一名士兵或屍體。」

瓦斯奎茲在美國擁有4名孩子，他的妻子蒂娜（Tina）表示，瓦斯奎茲告訴她，「我們需要談談，我不能只在電視前看著這個，我要去幫助那些人。」蒂娜說，這就是丈夫的基因，殘酷的戰爭畫面讓瓦斯奎茲加入戰鬥，「我只告訴他，去吧，只是一定要回家，這是他需要做的，我也需要支持他。」