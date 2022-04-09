普丁貼身帶「核足球」畫面曝光！親赴葬禮致哀　全面清場防暗殺

記者吳美依／綜合外電報導

俄國總統普丁8日參加極右翼政治人物吉里諾夫斯基（Vladimir Zhirinovsky）的葬禮，他抵達現場時，幾乎所有參加者都被請出教堂，似乎是為了防止暗殺。值得注意的是，普丁貼身保鑣提著「核足球」（nuclear football），也就是據信能夠遠端發射核武的機密公事包，再度掀起爆發核戰的擔憂。

▲普丁出席葬禮，貼身保鑣帶著「核足球」。（圖／翻攝tvzvezda.ru）



根據俄羅斯國防部媒體「紅星電視台」影片，普丁手持一束紅玫瑰花步入基督救世主主教座堂（Christ the Savior Cathedra），他走向棺材獻花，瞻仰遺容後手劃十字，最後神色哀戚地快步離去。與此同時，保鑣也帶著「核足球」隨侍在側。

▲《紅星電視台》2019年首次公布「核足球」內部構造。（圖／翻攝推特@zvezdanews）



俄羅斯一共有3個「核足球」，分別由普丁、國防部長及參謀總長持有，能夠遠端控制核武。《紅星電視台》2019年獲戰略飛彈部隊（Strategic Missile Forces）批准，首次披露內部構造，只見裡面有一排數字鍵盤及另外4個方形按鈕，其中白色的就是發射鍵。

根據學術期刊《原子科學家公報》（Bulletin of the Atomic Scientists），俄羅斯持有近6000枚核彈頭，坐擁世上最大的核武庫存量，其中包括能夠攻擊美國本土的導彈。普丁2月24日下令出兵入侵烏克蘭後，又於同月27日宣布核武部隊進入「特殊戰鬥戒備狀態」。

美國參謀長聯席會議主席麥利上將（Mark Milley）本周警告，莫斯科「保留巨大且多樣的核武能力，足以威脅美國及盟友和夥伴，而我們已從俄國高級領袖那裡聽到，有關俄軍核武部隊警戒級別的極度挑釁言論。」

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