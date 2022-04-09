烏東車站血洗已52死！含5幼童喪命　美方控俄「圓點飛彈」轟平民

▲美國官員表示，俄軍使用短程彈道飛彈轟炸烏克蘭東部火車站，造成52人死亡。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄軍發射2枚火箭攻擊烏克蘭東部克拉莫托斯克火車站（Kramatorsk），當時車站正用於撤離約4000名平民，轟炸造成包含5名兒童在內的52人死亡，許多傷者失去手臂或雙腿。美國官員表示，俄軍發射了短程彈道飛彈。烏克蘭總統澤淪斯基稱，俄方蓄意攻擊平民，期望全球各國對俄羅斯的戰爭罪行實施更嚴厲制裁。

▲烏東火車站遭攻擊，許多屍體橫躺街頭，行李和玩具散落一地。（圖／路透）

根據路透、美聯社報導，烏克蘭檢察總長辦公室表示，頓內茨克東部克拉莫托斯克8日被轟炸前，大約有4000名平民在車站內外，大多是準備撤離的婦孺。頓內茨克州長基里連科（Pavlo Kyrylenko）表示，已有52人死亡，其中包含5名兒童，另有數十人受傷。克拉莫托斯克市長則透露，許多人傷勢嚴重，失去手臂或腿部。

一名美國國防高級官員表示，五角大廈認為，俄軍在這次襲擊中發射了1枚北約代號SS-21「聖甲蟲」（Scarab）短程彈道飛彈，即為前蘇聯的「圓點」（Tochka）飛彈。此前，烏克蘭官員指控俄軍使用了集束彈藥，這名美國官員稱，目前仍無法確認，不過，對於俄羅斯否認對襲擊有責任的說法，美方並不相信。俄方聲稱，攻擊車站的飛彈僅為烏軍所用，克拉莫托斯克也不是俄軍當天的目標。

▲烏克蘭呼籲國際加強對俄制裁力度。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）指出，克拉莫托斯克的這場襲擊蓄意針對平民，對烏克蘭提供軍援的任何拖延或拒絕，形同那些政客更支持俄羅斯而不是烏克蘭，「我們期望全球對這場戰爭罪行做出堅定回應。」他說，接下來將採取行動徹查，包含誰下達命令、飛彈從哪裡來、如何運輸、如何發動襲擊等相關細節。

白宮表態支持對襲擊事件的調查。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）稱，這是絕對無法被接受的行動。英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）譴責俄軍觸犯戰爭罪。英國首相強生更認為，這次的攻擊表明了「普丁自吹自擂的軍隊已陷入到這番程度的困境」。

美國匿名官員也提到，五角大廈估計，俄軍的一些撤退部隊損傷慘重，「從許多方面來看是被剷除了」，他透露，美軍認為俄羅斯在烏克蘭的整體戰力迄今已下降15％到20％，有跡象顯示，俄羅斯開始計畫動員預備役，有可能招募超過6萬人。

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