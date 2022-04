俄軍再爆屠城！馬卡里夫132平民遭槍決　街頭、亂葬坑躺滿屍體

▲馬卡里夫市政府聲稱,當地有132名平民被俄軍射殺。(圖/翻攝自推特/@KyivIndependent)

記者葉睿涵/綜合報導

在布查(Bucha)被爆慘遭俄軍屠城後,位於基輔西方的戰略重鎮馬卡里夫(Makariv)也傳出有大量平民被俄羅斯槍決的消息,市長託卡(Vadym Tokar)8日指出,政府已在當地挖出了132具平民屍體,市內也有約40%的建築和基礎設施被摧毀。

綜合外媒報導,託卡聲稱,「在俄軍佔領馬卡里夫期間,我們有大量平民慘遭俄軍屠殺,截至8日為止,我們已在市內發現了132具平民屍體,他們有的被草草埋在亂葬坑裡,有的則被隨意棄屍在街頭,不過可以確定的是,他們都是被俄羅斯的那些禽獸殘忍射殺的。」

