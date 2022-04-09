俄軍再爆屠城！馬卡里夫132平民遭槍決　街頭、亂葬坑躺滿屍體

▲馬卡里夫市政府聲稱，當地有132名平民被俄軍射殺。（圖／翻攝自推特／@KyivIndependent）

記者葉睿涵／綜合報導

在布查（Bucha）被爆慘遭俄軍屠城後，位於基輔西方的戰略重鎮馬卡里夫（Makariv）也傳出有大量平民被俄羅斯槍決的消息，市長託卡（Vadym Tokar）8日指出，政府已在當地挖出了132具平民屍體，市內也有約40%的建築和基礎設施被摧毀。

綜合外媒報導，託卡聲稱，「在俄軍佔領馬卡里夫期間，我們有大量平民慘遭俄軍屠殺，截至8日為止，我們已在市內發現了132具平民屍體，他們有的被草草埋在亂葬坑裡，有的則被隨意棄屍在街頭，不過可以確定的是，他們都是被俄羅斯的那些禽獸殘忍射殺的。」

Mayor: Russian troops shot 132 civilians in Makariv.



Makariv Head Vadym Tokar added that 40% of the town was destroyed by shelling. Makariv, a town of 10,000 people 50 kilometers west of Kyiv, was liberated by Ukrainian Armed Forces on March 22.



: @AnnaMyroniuk pic.twitter.com/XqvjrotrqM — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 8, 2022

託卡透露，俄軍摧毀了馬卡里夫幾乎所有的民用基礎設施，還對民宅、醫院和幼稚園發動砲襲，造成當地約40%地區被毀，許多建築無法修復，「我們已經過了一個多月斷水斷電、沒有天然氣和暖氣的日子，就連通訊訊號也是幾天前才剛剛恢復的」。

馬卡里夫坐落於基輔以西約50公里處，過去市內的人口約有1.5萬人，不過在戰爭爆發後，如今當地只有不到1000名市民留守在市內。託卡表示，「政府現在正積極恢復電力供應和基礎設施，並嘗試展開大規模排雷行動。儘管我們呼籲出逃市民暫時先不要回來，但還是有許多人積極地想要返回馬卡里夫。」