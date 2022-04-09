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社會 社會焦點 保障人權

半夜往山區太可疑　惡客刀架脖子強盜...運將火速奪門逃生

記者鄧木卿／台中報導

台中市范姓計程車司機今天凌晨1點多在東區路邊搭載58歲歐姓男子，運將一得知歐男要去的是霧峰山區，頓時提高警覺，果然車子才到大里，歐男立即拿出水果刀架在右脖子，威脅交出財物，范男趁其不注意奪門而出，歐嫌於是開走車子往潭子方向逃逸，警方根據車行軌跡，1小時後在潭子區逮捕，歐嫌辯稱沒錢吃飯，隨機攔車行搶。

▲▼運將載客進入山區後，脖子被刀子架住，驚險奪門而出，警方在1小時內逮人，並尋回1150元零錢。（圖／民眾提供）

▲▼運將載客進入山區後，脖子被刀子架住，驚險奪門而出，警方在1小時內逮人，並尋回1150元零錢。（圖／民眾提供）

▲▼運將載客進入山區後，脖子被刀子架住，驚險奪門而出，警方在1小時內逮人，並尋回1150元零錢。（圖／民眾提供）

台中霧峰警9日深夜1時57分接獲范姓計程車駕駛報案，他1時30分在復興路三段與台中路口，搭載歐姓犯嫌（58歲），對方告知要前往霧峰，沒想到，車子開到大里區健東路一處農場時，歐嫌突然拿出隨身攜帶水果刀抵住被害人右頸部，喝令范拿出財物，被害人早有警覺，立即奪門而出，逃到仁化派出所報案。

▲▼運將載客進入山區後，脖子被刀子架住，驚險奪門而出，警方在1小時內逮人，並尋回1150元零錢。（圖／民眾提供）

霧峰警方發現計程車往潭子區方向行駛，立即通報勤指中心發布攔截圍捕，於是會同警五分局松安派出所在潭子區中山路1段攔獲到犯嫌及計程車，起出水果刀1把、被害人手機1支及1150元零錢等物。

警方表示，歐嫌無業，沒錢吃飯，只好利用隨機搭車行搶，訊問後依強盜案移送台中地檢署偵辦。

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