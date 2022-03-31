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左轉撞上「對向」騎士！小黃司機頂嘴2句　神邏輯底下全炸了

▲▼ 。（圖／翻攝自Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台）

▲計程車直接撞上對向機車。（圖／翻攝自Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台）

網搜小組／鄺郁庭報導

有計程車在路口左轉，撞上對向車道在等紅燈的機車，司機下車後卻瘋狂辯解，說自己要左轉，但因為他的車道有車，所以才會開到對向。45秒的行車紀錄器影片曝光，讓一票人氣炸，「瞎到不能再瞎……討厭這種下車還要理直氣壯的」、「睜眼說瞎話，這樣還能拿到駕照，佩服！」

「還想辯啊？路這麼大條還可以撞上來，真的可以淘汰。」臉書粉絲專頁「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」30日貼出一段45秒的行車紀錄器影片，只見拍攝的是機車騎士的視角，當時他在台北市延吉街一個路口停等紅燈，另一個方向則有車子要左轉到他這一條路，前後兩台剛好都是計程車。

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讓人傻眼的是，第2輛計程車不知為何，左轉的時候開偏到他這一側車道，就直接撞上騎士的車頭，雖然因為才剛起步所以車子沒有開很快，但撞擊力道還是讓騎士「噢」了一下。肇事司機見狀，就急著要下車，還要騎士提醒「手煞車！手煞車！」才縮回車子確認。

司機下車後，先是看了看機車車頭，似乎在確認雙方車子有沒有受傷。騎士忍不住開罵「你有沒有眼睛？」對方則是愣愣地，隔了幾秒才喃喃道，「啊……什麼有沒有眼睛？我現在是左轉欸！」原PO傻眼直呼，「你要左轉沒有錯啊！但你沒有到你的車道啊！你直接幹到這邊車道。」小黃運將還一臉無奈地插嘴，「那邊有車……」騎士決定不再爭論，「不用講那麼多，叫警察。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台）

▲運將聲稱「那邊有車」。（圖／翻攝自Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台）

影片一出，底下紛紛喊扯，「這種駕駛的駕照真的可以燒掉了，切西瓜切成這樣」、「這技術還能當職業駕駛，笑死」、「計程車界的害群之馬」、「雖嘎那犁ㄚ，停好好的也可以撞過來」、「睜眼說瞎話，這樣還能拿到駕照，佩服，三寶之一非你莫屬」、「繼續切西瓜轉彎啊」、「睜眼說瞎話表現得淋漓盡致」、「這個真的奇才，還好前面沒有待撞區」、「A柱啦！都是A柱的錯。」

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