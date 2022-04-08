苗栗頭屋村欠75萬水費已1年沒水可用　湯蕙禎要求先解決民生用水

▲民進黨立委湯蕙禎前往「頭屋鄉公所」召開協調會。（圖／湯蕙禎辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委湯蕙禎日前接獲苗栗縣頭屋村鄉民陳情，在清明連假後即前往「頭屋鄉公所」召開協調會，主因由於「頭屋村簡易自來水管理委員會」拖欠台灣自來水公司75萬8799元之水費，自去年三月起就無水可用，目前424戶村民皆抽取地下水使用至今。

在當日協調會中，約50多位村民到場聆聽，協調過程中湯蕙禎要求台灣自來水公司及水利署應力求先行解決民生用水之所需，至於其管理委員會所積欠之水費已經進入司法程序理應分開來處理，而非影響村民用水之權益。

湯蕙禎表示，經4月6日協調後之決議，過渡期間鄉長劉鑫榮願意承擔村民用水以解決民生之急，將暫代管理委員會管理人一職，同時未來將以頭屋鄉公所之名義，向台灣自來水公司第三區管理處申請水表，並供應水給424戶村民使用，也同時成立專戶以專款專用之方式管理及繳付水費等相關事宜。

湯蕙禎說，第三期前瞻計畫的第一部份，已於今年1月24日核定2950萬元，目前已設計發包將於111年底完成工程；第三期前瞻計畫的第二及第三部份，總經費約5000萬元，她將向中央爭取一次性預算補助，並同時期盼能同步與地方工程一同進行。

▼民進黨立委湯蕙禎前往「頭屋鄉公所」召開協調會。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

