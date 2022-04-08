苗栗小三男童接觸外縣市家人染疫　女兒清明返鄉傳染給82歲媽

▲苗栗縣衛生局公布8日新增2例疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府公布，8日新增本土確診2例，案26134為國小三年級男童，疑接觸外縣市家屬染疫；另案26387為82歲老婦，因居住外縣市女兒確診返鄉探親，而被匡列為確診接觸者，隔離前採檢PCR陽性確診。2例共匡列126人，密切接觸者採檢後皆列為居家隔離。

苗栗縣政府表示，案26134為就讀本縣某國小三年級男童，Ct值19.5；另1例為案26387獨居82歲女性長者Ct值32，因居住外縣市女兒確診且於清明節返鄉探親，而被匡列為確診接觸者，需採檢居家隔離，隔離前採檢PCR陽性確診，已送醫院收治住院，經疫調個案平日獨居，因年事已大加上有腳痛，行動較不便，大多未外出，經疫調接觸者採檢後列為居家隔離3人，相關疫調持續進行中。

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有關確診就讀本縣某國小三年級，男性學童案26134，經疫情調查後依感染風險進行匡列、篩檢，共匡列123位密切接觸者採檢後皆列為居家隔離，本案總監測人數167人，二確診案所涉之公共場域已清消，請鄉親放心。

另外，頭份市7日確診酒店女老闆相關疫調、匡列及採檢持續進行中，共匡列 40位密切接觸者採檢後皆列為居家隔離，本案總監測人數95人。截至今天早上8點醫院PCR採檢站共採檢337人（大千綜合醫院5人；為恭紀念醫院141人；慈祐醫院191人），336人陰性（1人報告未出），今天持續進行採檢及檢驗中。新增新北案確診者足跡涉及頭份市和公館鄉，接觸者已匡列及所涉之公共場域亦已清消，請鄉親安心。

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