苗栗老闆娘確診　經營2伴唱酒店「實聯制6天0紀錄」！終於吐露足跡

▲衛生局到頭份市芙蓉酒店進行清消。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者閔文昱、黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府7日公布確診2例，其中一例是關西營區軍人，另有一名為案25859，為52歲越南籍女性，Ct值僅19.2，縣府緊急匡列疫調後發現該名女子在銀河路經營「芙蓉視聽伴唱酒店」、「野玫瑰酒店」，5日有咳嗽症狀，6日進行快篩為陽性，緊急PCR採檢後確診。為此，衛生局也公布案25859公共場域足跡。



衛生局指出，案25859 ，CT值19.2，為居住頭份市的52歲女性，經營芙蓉視聽伴唱酒店，因自4月5日出現咳嗽症狀，於6日晚上8點至某診所進行快篩為陽性，立即轉介至為恭醫院PCR採檢，於7日凌晨1點通報陽性，已收治醫院治療。相關疫調、匡列及採檢持續進行中。

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▲案25859足跡，點圖可放大。

根據苗栗衛生局公布足跡，該女子曾在1日至6日，到過頭份中山路傳統市場、野玫瑰酒店、芙蓉KTV酒店、頭份市仁愛路黃昏市場、中山路秋鳳髮型工作室、中華路天天來水果超市，以及銀樓、髮廊跟西堤牛排等地。

衛生局還發現，老闆娘所經營的芙蓉視聽伴唱酒店和野玫瑰酒店並未確實實施實聯制，1至6日無任何一筆記錄，擔心疫情擴大，頭份市衛生所人員也緊急發文呼籲，希望民眾若有在4月1日至6日，曾到過芙蓉視聽伴唱酒店的民眾，應盡速與衛生所人員聯絡採檢。

衛生局指出，苗栗營區確診1例（案號未出），男性25歲CT值36、非本縣子弟，3月30日於成功嶺搭軍中指派遊覽車至苗栗營區，曾與彰化案24999確診者（關西營區軍人）搭同一班專車。因有發燒、感冒症狀去醫院診治，採檢後確診，縣府即刻、匡列，由為恭醫院進駐營區連夜擴大篩檢共計採檢127人，全數陰性。

據了解，營區已完成清消作業，由衛生單位實地輔導營區落實分艙、分流、全面清消。目前匡列接觸者軍營127人，居家隔離者7人由軍方以防疫巴士送返鄉；同住家人及友人（外縣市）4人轉外縣市通知採檢。

另外，新北市案24984及24461為姊妹，4月2日下午1點到4點半由父母自駕到苗栗縣銅鑼鄉大補內彈珠汽水觀光工廠遊玩，依據感染風險匡列58人（本縣8人、外縣市50人）為居家隔離、自主健康管理或自我健康監測，同時段遊客實聯制7筆已發放簡訊通知採檢。

衛生局籲請鄉親倘若與確診者有足跡重疊者，可於今（4月7）日晚上5時至9時及明（4月8）日上午8時至中午12時至為恭醫院及（4月7）日晚上5時至9時大千醫院進行PCR採檢。

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