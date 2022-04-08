快訊／總統官邸爆確診足跡！　蔡英文緊急快篩取消視察指揮中心

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，總統蔡英文原訂8日下午視察指揮中心，但因通報總統官邸有確診足跡，因此緊急取消行程。總統府也預定在下午3時30分由發言人張惇涵出面進行新聞說明。

總統府發言人張惇涵8日表示，因總統官邸午間通報有確診案例足跡，總統原訂下午15時20分視察「中央流行疫情指揮中心」行程取消，但經醫療團隊稍早篩檢結果，總統為陰性，目前健康狀況良好。

中央流行疫情指揮中心8日公布新增384例本土病例，再創今年新高。病例分佈17縣市，其中新北增加146例最多，其次為高雄58例、台北54例。基隆、桃園疫情未歇，也分別有31例、25例；花蓮也有24人確診。但值得慶幸的是，今日未新增重症或死亡。

指揮中心表示，今日新增之384例本土病例，為187例男性、197例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於2022年3月27日至4月8日，其中包含185例為無症狀感染。

個案分佈部分，新北市146例，高雄市58例，台北市54例，基隆市31例，桃園市25例，花蓮縣24例，新竹縣9例，新竹市8例，屏東縣7例，宜蘭縣及台南市各5例，台中市4例，雲林縣3例，苗栗縣2例，嘉義市、彰化縣及台東縣各1例。相關疫情調查持續進行中。