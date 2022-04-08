快訊／再爆夜店確診　柯文哲嚴管八大行業：想消費要打三劑、最重罰業者停業

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，指揮中心8日公布本土病例新增384例，其中，台北市部分占54例。8日與夜店相關確診新増2例，北市副市長黃珊珊說，特定娛樂場所停留時間較久、互動密切，疫調後發現雖然有些足跡分布在不同酒店，但是在相鄰近樓層，工作人員會互相交流難管控，容易交叉感染。

黃珊珊表示，8日54例本土中，16例為已知感染源、38例疫調中。前幾天北市匡列較多人，所以個案有迅速增加，這不是壞事，先撈出來。目前中山區、北投區的確診者雖然比較多，但是處於分散狀態，其中中山區有學校群聚、職場等群聚。

黃珊珊說，7日疫調發現有9間酒店出現群聚，總計有17例確診個案，包含北市9例、外縣市8例。8日與夜店相關確診新増2例，特定娛樂場所停留時間較久、互動密切，疫調後發現雖然有些足跡分布在不同酒店，但是在相鄰近樓層，工作人員會互相交流難管控，容易交叉感染。

黃珊珊說，目前已要求商業處比對工作人員名單管理資料，只要警察臨檢發現跟提供的名單不符，就會進行裁處；會進一步疫調匡列，呼籲有相關足跡者，有症狀主動快篩。

柯文哲表示要加嚴管制，顧客要打滿3劑疫苗、工作人員至少打滿2劑，打滿第二劑超過3個月要打第三劑。開始要求不管工作人員會消費客人，疫苗上是符合標準，從現在開始，北市到八大行業臨檢要求提供證明，沒有的話就罰業者，違規一次罰3000，並且記點停業，防止八大行業成為群聚傳染危險地帶。

▲民眾進入夜店消費，需要出示黃卡並且量測體溫。（示意圖／記者邱中岳攝）

