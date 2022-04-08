太陽會台北分會長...賭輸80萬要員工幫賠3倍　要付20萬才能退出

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵二隊，在7日查獲天道盟太陽會台北分會長等9人，涉嫌在板橋從事賭場，分會長賭輸竟然怪罪是員工疏失，逼簽240萬元本票，最後員工還不出來還會挨打，甚至還上門噴漆恐嚇；另外有未成年少年要脫離幫派，甚至還被要求簽下20萬元本票當退會費。

警方調查，37歲的奚姓男子，接下天道盟太陽會台北分會長職務，在板橋地區開設天九牌賭場，並且賺取抽頭金，但是奚姓分會長竟然自己豪賭輸了80萬，還怪罪給員工，認為都是員工疏失才害自己輸錢，甚至還逼員工簽下240萬元本票，最後員工還不出來跑路。

▲天道盟太陽會奚姓台北分會長，在7日遭警方逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

奚姓分會長還不罷休，甚至跑到員工家中騷擾，最後還在大門口噴漆，讓員工心生畏懼；另外，奚姓分會長還經營地下錢莊放款，專門吸收未成年小弟，等債主還不出錢，再教唆小弟前往討債、押人，但有未成年小弟想脫離幫派，卻慘被奚姓分會長等人強押毒打。

最後奚姓分會長還要求該名未成年少年簽下20萬元本票當作「退會費」，警方在7日前往逮捕奚姓分會長等9人到案，並查扣空氣槍、開山刀、狼牙棒、球棒、幫派旗幟、徽章、手機、帳冊、本票、借據及大批賭具等相關證物。

▲天道盟太陽會奚姓台北分會長，在板橋經營賭場，賭輸了竟然要員工負責，逼簽240萬本票。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方訊後依照《組織犯罪防制條例》、賭博、恐嚇取財、重利等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。