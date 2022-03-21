嚇到舉手手！中和德州撲克賭場被抄　清秀女荷官這個動作秒露餡

記者陳以昇／新北報導

新北市中和警分局日前在臉書發現一則德州撲克賭場新開幕廣告，以「坐滿4小時贈送發財金」、「有獎金（鐵支、同花順）」，大批警力衝進賭場時，原本收起賭桌佯裝朋友聚會，但女荷官看到警方，嚇得高舉雙手投降，完全露餡，當場將林姓負責人，女荷官及工作人員、賭客等13人逮捕，訊後依賭博罪及社會秩序維護法移送偵辦。

▲原本賭場佯裝朋友聚會，女荷官看到警方嚇到舉雙手投降，完全露餡 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

警方調查，22歲林姓賭場負責人認為德州撲克全球流行，也深受年輕人上網觀看賽事，於是以1小時200元薪資，找23歲鄭男、23歲李男及23黃男當工作人員，幫忙把風，買飲料、檳榔，在臉書貼文揪客，再聘請25歲陳女擔任荷官發牌，以抽頭賭金賺取暴利。

▼可以摺疊的賭桌 。

為了規避警方查緝，賭客需先用通訊軟體聯絡後，到指定地點等待，再由工作人員確認身分後帶往賭場，更在賭場外裝設監視系統辨識進出賭客，並監看警方查緝行動，如發現有異，就將折疊式德州撲克賭桌收起佯裝朋友聚會；賭客以現金1:1兌換籌碼，最少要換4000元才能加入賭局，每局結束向贏家收取5%賭金當抽頭金，結束再換回現金。

▼賭客以1：1現金換籌碼 。

警方在臉書發現林男攬客小廣告「新北中和新開幕；專業荷官、提供餐點飲料、檳榔」，「坐滿4小時贈送發財金」、「有獎金（鐵支、同花順）」，經確認賭場據點後，持搜索票衝進查緝，賭場也反應機靈，在警方未進入前，將賭桌折起，佯裝朋友聚會，但單純的陳姓女荷官一見到大批警力衝入，嚇得高舉雙手投降。

▼現場查獲賭具及賭金 。

經搜索確定事證，當場逮捕林男、荷官及工作人員等5人，另有賭客8人，查扣賭資3萬4307元、抽頭金7萬5564元、賭客籌碼25萬2500元及賭具撲克牌、監視器等相關證物；訊後將林男及工作人員5人依賭博罪嫌移送偵辦；另賭客8人依違反社會秩序維護法裁處。

▼警方在臉書發現賭場廣告 。