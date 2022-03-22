獨／黑吃黑強吞208萬！3中間人慘淪內票被逼吐954萬　7煞落網

記者游宗樺／台北報導

台北市三名男子日前替人引薦地下匯兌業者，孰料該業者竟私吞208萬元新台幣，引起委託人不滿，20日晚間9時許，竟夥同多人將3人擄走，囚禁毆打並逼著簽下954萬元的本票。其中一名被害人在21日晚間趁隙報案，警方獲報在1小時內，在新北攔下犯嫌等人，成功救出3名肉票，全案將依妨害自由、恐嚇、恐嚇取財及傷害罪偵辦。

▲林男（左）不爽208萬遭吞，竟夥同多名共犯押人強索954萬。（圖／民眾提供）

據了解，林姓男子（50歲）日前透過邱男（29歲）、盧男（42歲）及葉男（26歲）等3人，與一家地下匯兌業者進行交易，不料該業者收了林男208萬元後，竟未依約進行換匯直接捲款逃跑，林男不甘被騙，20日晚間9時許，夥同6人將邱等3人騙出，強押至北投山區、板橋某套房等處囚禁毆打，要求被害人賠償損失。

▲警方將涉案的7名犯嫌帶回，並查扣本票、開山刀及球棒作為證物。（圖／民眾提供）

林男等人動用球棒、拳頭對3人拳打腳踢，並強逼他們簽下6張，合計954萬元的本票。其中一名被害人趁隙對外求救，北投警分局於21日晚間6時許獲報，得知被害人可能被強押至新北，於是將情資通報給新北警方，蘆洲集賢派出所接獲情資，晚間7時許在集賢路上發現涉案車輛，出動多名警力上前盤查。

警方當場查獲3輛涉案車輛，並成功救出3名肉票，同時逮捕在場的林男及蘇男（22歲）、劉男（22歲）、陳男（31歲）、謝男（37歲）、呂男（45歲）、陳男（23歲）共7名犯嫌，同案扣回1把開山刀及1支球棒，全案將依恐嚇、恐嚇取財、傷害及妨害自由等罪嫌，移送士林地檢偵辦。

▲蘆洲警分局接獲情資，在集賢路攔下涉案車輛，成功救出肉票。（圖／記者游宗樺攝）