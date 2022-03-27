LINE揪賭客上山進廟打天九牌　警凌晨行動逮24人扣賭資14萬

▲信義警分局27日凌晨在轄區福德街山區破獲一隱藏在宮廟的天九牌賭場。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市信義警分局27日宣布破獲一處藏匿於福德街山區公廟的天九牌賭場，警方這次趁凌晨該賭場開張聚賭時上門攻堅，逮捕賭客、賭場工作人員共24人。警方表示，該賭場利用手機通訊軟體LINE揪眾聚賭，這波掃蕩查扣賭資、抽頭金共14萬3千餘元。

▲信義警分局27日凌晨在轄區福德街山區破獲一隱藏在宮廟的天九牌賭場。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警分局掌握，賭客利用福德街山區宮廟當掩護聚賭天九牌，經數日蒐證完備，27日凌晨持台北地方法院核發之搜索票攻堅，共計查獲現場負責人、工作人員及賭客等共24人。

警方當場查獲賭場負責人張姓男子（50歲），他坦承利用網路通訊軟體LINE邀集賭客在宮廟內聚賭。賭場周姓會計、蕭姓把風人員同時被逮，現場賭客21人也被帶回。

警方當場查扣賭資新台幣10萬4千餘元、抽頭金新台幣3萬9千餘元、天九牌及骰子等相關證物。警詢後，將3名賭場工作人員，依違反刑法賭博罪嫌移送台北地檢署複訊，21賭客依違反社會秩序維護法84條各裁處新台幣9千元。

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