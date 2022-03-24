連鎖房仲公司「賣屋也開賭場」　力推「美女荷官夜」吸客滿滿



▲竹北一間房屋仲介公司夜間化身成賭場，主打「美女荷官」吸引不少賭客上門。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北分局23日凌晨1時許轄內某房仲店裡破獲「德州撲克職業賭場」，當場查獲范姓現場負責人、荷官及賭客共計10人，查扣賭資現金及籌碼155萬9740元、撲克牌2副、帳冊、賠率表及計分板等贓證物。全案除賭客依社會秩序維護法裁罰外，負責人、荷官皆依涉嫌違反賭博罪嫌移送偵辦。



警方調查，這間連鎖房屋仲介門市掛羊頭賣狗肉，白天賣房晚上卻經營起「德州撲克職業」賭場，深夜時段依然可見到人員進出頻繁。賭場對外釋出活動訊息，打著「美女荷官夜」吸引賭客參加，參加前還需透過層層關卡認證通過才准加入，開賭時外場亦有監看人員，顯具有相當規模之職業賭場。

竹北警分局成立專案小組，經多日埋伏蒐證，俟時機成熟，於23日持搜索票執行搜索，當場查獲負責人、荷官及賭客共10人，全案除賭客依社會秩序維護法裁罰外，負責人、荷官依涉嫌違反賭博罪移送臺灣新竹地方檢察署偵辦。

▲▼警方還再深入追查，房仲主管是否知情，或純粹職員自己個人行為。

據了解，賭場負責人疑似為房仲職員，究竟主管、公司知不知情警方也在釐清調查，而賭場主打的「美女荷官」則為該名負責人另外找來的成員，非房仲本身。

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