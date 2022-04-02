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兒童節何處去？教長推薦「國台圖親子資料中心」

▲▼教長推薦兒童節可到「國台圖親子資料中心」。（圖／教育部提供）

▲教長潘文忠推薦家長，兒童節可到「國台圖親子資料中心」看看，借書回家享受親子共讀時光。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

後天（4日）就是兒童節，不少家長還在煩惱要帶小孩去哪，教育部長潘文忠今天（2日）在臉書上PO文，推薦位於新北市中和區的國立台灣圖書館親子資料中心，指國台圖是非常棒的親子閱讀場域，前身為總督府圖書館兒童室，有著超過百年歷史，在歷經一年整修，親子中心在上週重新啟用，前陣子也親自走訪，環境非常棒，推薦連假可以到圖書館借書或繪本，在家中與小朋友一起享受閱讀時光。

潘文忠表示，這次國台圖整修，將原本地下一樓不對外開放的密集書區，改設置了中、外文繪本書區，除了讓電梯可以直達B1，服務更多有需求的朋友，另外也在每週三下午舉辦說故事活動，二樓則增加靠窗座位，營造良好閱讀環境，也規劃多國語言繪本專區，引進其他國家的著名繪本，讓孩子在閱讀的過程中也可以體驗不同文化的美感。

▲▼教長推薦兒童節可到「國台圖親子資料中心」。（圖／教育部提供）

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▲▼教長推薦兒童節可到「國台圖親子資料中心」看看。（圖／教育部提供）

▲▼教長推薦兒童節可到「國台圖親子資料中心」。（圖／教育部提供）

潘文忠指出，國台圖館方也請到知名繪本作家們，一起共同響應閱讀活動，從館內的大型壁畫到櫥窗展示，都可以看到繪本作家們對於親子閱讀的關注與用心，而圖書館是適合培養孩子從小閱讀習慣基地，教育部一直以來重視嬰幼兒閱讀推廣活動，藉由圖書館舉辦的親子活動，讓爸爸媽媽了解親子共讀的重要性。

近日來疫情多變化，潘文忠建議，若還沒有外出規劃朋友們，推薦大家連假可以到圖書館借書或繪本，在家中與小朋友一起享受閱讀時光，跟孩子一起用童心開啟下一頁，讓閱讀習慣成為孩子在成長與求學路上一雙最棒的翅膀。

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