德情報：俄軍和「普丁傭兵」聯手犯下布查屠殺！　冷血對話曝光

▲烏克蘭首都基輔（Kyiv）近郊的布查鎮（Bucha）在俄軍撤離之後屍橫遍野。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭首都基輔（Kyiv）西北方37公里外的布查鎮（Bucha），在俄軍撤離之後屍橫遍野，至少有300位居民遭殺害。根據德國情報機構攔截到的俄軍通訊顯示，這些屠殺案並非士兵偶然為之，而是俄軍和傭兵組織「瓦格納集團」共同策劃的暴行，甚至會互相討論該槍殺哪一位在路上行走的平民。

根據德媒《明鏡週刊》報導，德國聯邦情報局（BND）攔截到的俄軍通訊檔案顯示，發生在布查鎮的屠殺案並非少數士兵的失控行為導致，而是俄軍和傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）聯手策劃，且這樣的屠殺場景可能在烏克蘭其他地方也有出現，例如遭到圍困的馬力波市。

▲報導指出，這些傭兵的對話，都和那些倒臥在布查街頭的特定屍體有關。（圖／路透）



報導指出，這些傭兵的對話都和那些倒臥在布查街頭的特定屍體有關。有一名士兵談到如何槍殺一名騎著自行車的路人，而另一人則回應，「先詢問士兵，然後開槍。」這些傭兵時常討論涉及戰爭罪的行為，就像在談論他們的日常生活一樣。

美方官員曾說，與俄國總統普丁有連結的傭兵組織「瓦格納集團」派往烏克蘭的人數至少有1000人，瓦格納甚至把在利比亞用過的火炮、防空系統及雷達都轉移至烏克蘭。

▲俄國傭兵時常討論涉及戰爭罪的行為，就像在談論他們的日常生活一樣。（圖／路透）



BND情報部門負責人向德國領導人表示，這些通話表明屠殺是如何在布查正常化的，這是蓄意的策略，目的是在平民之間散播恐懼。目前BND正在分析更多錄音檔，但還未指向具體地點。

德國前司法部長羅拓瑟—施納恩貝爾格（Sabine Leutheusser-Schnarrenberger）和前內政部長鮑姆（Gerhart Baum）向聯邦檢察官提出刑事訴訟，尋求對包括普丁在內的俄羅斯官員展開戰爭罪調查，希望利用德國法律，將那些應該對烏克蘭暴行負責的人繩之以法。