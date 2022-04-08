布查「紅色美甲女」罹難照震驚全球！生前照曝　手上還有同款指甲

▲罹難者鮮紅色的美甲與周遭形成強烈對比，使這張照片迅速引發全球關注。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

基輔與附近小鎮近日回歸烏克蘭掌控，然而俄軍在布查等地區殘殺大量平民的暴行也隨之曝光。一張罹難布查女性的照片日前流出，儘管圖中只有露出一隻手，但死者手上塗著的鮮紅色美甲與周遭的廢墟形成強烈對比，使得整張照片更為衝擊。一名化妝師則出面指認，死者是她的學生，立志成為美妝部落客的被害者，才剛開始學習1個多月，怎知卻遇難。

根據《每日郵報》報導，這張塗著紅色美甲的罹難者照片日前在各社交平台迅速竄紅，而死者的老師也從她的手部特徵認出，照片中正是自己已經不幸身亡的學生。原來這隻手的主人是52歲的菲爾基娜（Iryna Filkina），因為夢想成為美妝部落客，她從2月開始透過工作空檔向化妝師沙巴切娃（Anastasiia Subacheva）學習化妝。

從菲爾基娜生前在社交平台發布的照片中，更可以清楚看見在那張罹難照片中的紅色美甲，讓網友心痛不已。沙巴切娃直言，當她看到照片時，心都碎了，因為她隨即就認出，那個人是學生菲爾基娜。她說，自己認識很多來自布查的女性，經常到這個小鎮教學生化妝。

▲菲爾基娜生前在社交平台po出化妝照。（圖／Instagram）

菲爾基娜被認為是在3月5日遭到殺害，有一段釋出的影片拍到，一名穿著藍色外套的女性正推著腳踏車回家，卻被埋伏在轉彎處的俄軍坦克擊斃，照片中女性的身形與菲爾基娜極為相似，再度引發熱議。

菲爾基娜的女兒表示，自己在俄軍入侵烏克蘭時就逃離布查，但是母親卻留在當地，由於俄軍尚未撤離，因此她不斷叮囑菲爾基娜不要騎腳踏車回家，但菲爾基娜疑似是因為沒有在撤離班車上找到座位，只能自己騎車返家，怎知卻在離家15分鐘路程的地方遭到殺害。

菲爾基娜現年26歲的女兒在3月6日接到母親逝世的消息，儘管她一直想要相信母親還活著，但是兩人已經失聯超過1個月，直到她近日收到一段菲爾基娜躺在地上的影片，才真正接受了這個噩耗。如今她正在等著埋葬母親的遺體，不過還需要等法醫相驗，確認死因後才能下葬。

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