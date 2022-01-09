　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

法鼓山攜手Pagamo捐贈嘉縣弱勢兒少平板、數位教材　縮短城鄉學習差距

▲▼法鼓山慈善基金會弱勢兒少數位學習成果發表會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼法鼓山慈善基金會弱勢兒少數位學習成果發表會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導


疫情期間，弱勢學童在遠距教學和線上學習因隔代教養、設備等因素，略顯吃力，嘉義縣長翁章梁8日出席法鼓山慈善基金會弱勢兒少數位學習成果發表會，感謝基金會幫忙社區兒少課後照顧據點平板電腦、動畫製作課程，以及閱讀優有限公司捐贈支持 PaGamO 閱讀素養數位教材，幫助弱勢小孩縮短數位學習落差，拉近城鄉與貧富的差距。

▲▼法鼓山慈善基金會弱勢兒少數位學習成果發表會 。（圖／記者翁伊森翻攝）


去年5月中旬新冠肺炎疫情影響下，學校採遠距教學和線上學習已是新型態的教學模式，但弱勢學童因單親、隔代教養與經濟困難等問題，沒有設備的學生會使用家長手機操作，但是家長白天通常需要工作；隔代教養者除了沒電腦、網路等資訊設備，祖父母在操作上還是有困難，容易造成學習資訊的落差；另外隨著108課綱上路，素養導向教育成為主流，反而更顯弱勢兒少的資源不足。

▲▼法鼓山慈善基金會弱勢兒少數位學習成果發表會 。（圖／記者翁伊森翻攝）


兒少是國家未來發展的重要資產，兒少的人力素質養成及人力資本投資，更是國家競爭力關鍵，受到全球經濟環境及社會快速變遷影響，部分家庭因應風險能力漸趨下降，培育兒少的資源也相形減少，將直接對兒童未來發展產生衝擊。

▲▼法鼓山慈善基金會弱勢兒少數位學習成果發表會 。（圖／記者翁伊森翻攝）


嘉義縣社會局輔導 21 個民間團體(服務據點涵蓋 16 鄉鎮)，以公私協力模式辦理「兒少及家庭社區支持服務」，透過課後陪伴、各式親子活動及多元學習課程等方式，陪伴弱勢家庭兒少正向學習，同時促進親子關係，給予兒少及家庭深入心靈的陪伴，提供脆弱家庭輔導及技能訓練，辦理各項脆弱家庭福利服務，協助更多的脆弱家庭，減輕脆弱家庭子女照顧的壓力，並且能就近在社區提供協助，透過在地深耕及社區化照顧方式，將資源送至需要的家庭，真正達到第一線預防工作。

▲▼法鼓山慈善基金會弱勢兒少數位學習成果發表會 。（圖／記者翁伊森翻攝）


課輔據點成果發表會中，除了回顧各據點學習影片及與會來賓致贈課輔小朋友禮物外，「愛延續協會」的學生也帶來精彩的開場演出，會後小同學還現場指導來賓如何透過數位科技使用平板電腦，雙方互動熱絡。


法鼓山慈善基金會董事陳治明指出，法鼓山有注意到偏鄉學童對數位學習發生了障礙，基於學習機會的平等及填補弱勢小孩的城鄉落差，法鼓山積極推動偏鄉學童社區數位學習，第一期與4個來自不同縣市的社區合作，示範成果8日在嘉義縣發表，下一階段將再與台東、屏東、高雄、台南和雲林等縣市的社區合作。


翁章梁指出，「有努力，才會有成果」，感謝法鼓山慈善基金會和閱讀優公司捐贈支持 PaGamO 閱讀素養數位教材，透過系統性規劃，提供偏鄉兒少課後照顧據點多元化學習，培養兒少自主學習能力、閱讀素養及資訊科技應用能力，真正拉近了城鄉及貧富的差距。

ET快訊
快訊／花海景點爆意外！　人車墜落景觀池
快訊／中二立委補選　「最新投票率」曝光
王力宏被爆回吾疆！　陳建州開保時捷送他進出
快訊／確診連環爆！　蘇貞昌宣布：維持二級警戒
驚悚現場曝！女遭「11F掉落鷹架砸中」　大字形倒地
女星出車禍！被撞到雙黃線上　現場影片曝
家人都在美國！崔佩儀「老公希望我留台」淚揭4原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南學甲區中風長者無床可睡　郭信良議長慰問

台南做工行善團修繕助弱　市長夫人關懷慰勞

桃園夫妻登山誤判日落時間　天黑受困山區順利救出

台東青少年弦樂團兒童合唱團聯合展演　展現藝術教育行動力

法鼓山攜手Pagamo捐贈嘉縣弱勢兒少平板、數位教材　縮短城鄉學習差距

療養院前現煎美味蘿蔔糕　關山救國團傳遞幸福滋味

台東縣卑南鄉公所加碼發放　0~6歲幼兒津貼2000元

台東天后宮召開111年元宵遶境協調會　縣府宣導遵防疫注意事項

偷機車後鑰匙丟田裡　警員這個動作讓笨賊GG了

台南觀光工廠冬季嘉年華人潮熱　黃偉哲歡迎玩好買滿！

能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

音樂老師按喇叭被惡煞狂追逼車　 連喊14聲「對不起」仍遭砍濺血

「蘇媽媽自導自演？」楊謹華露微笑　張軒睿：被下封口令..記者求兇他冒汗XD

娃坐電視櫃上玩...沒坐穩突向後倒　媽媽「伸腳接住」神反應成功救援

丟丟妹曝「被兄弟人砸場」！　直播爆哭發毒誓：從未偷換貨

鬆獅犬「見妹子」興奮狂撲討摸　哈士奇哥急阻止：不可以色色！

超胸女騎機車沒戴口罩還酒駕！ 被警察上銬嬌喊：沒有這麼嚴重

台南學甲區中風長者無床可睡　郭信良議長慰問

台南做工行善團修繕助弱　市長夫人關懷慰勞

桃園夫妻登山誤判日落時間　天黑受困山區順利救出

台東青少年弦樂團兒童合唱團聯合展演　展現藝術教育行動力

法鼓山攜手Pagamo捐贈嘉縣弱勢兒少平板、數位教材　縮短城鄉學習差距

療養院前現煎美味蘿蔔糕　關山救國團傳遞幸福滋味

台東縣卑南鄉公所加碼發放　0~6歲幼兒津貼2000元

台東天后宮召開111年元宵遶境協調會　縣府宣導遵防疫注意事項

偷機車後鑰匙丟田裡　警員這個動作讓笨賊GG了

台南觀光工廠冬季嘉年華人潮熱　黃偉哲歡迎玩好買滿！

崔宇植雨中吻戲笑場「拉太大力撞飛金多美」！《那年》子題有彩蛋

《單身即地獄》宋智雅「撩男終極5招」，讓你異性緣爆棚

八點檔女星高衩泳裝「水下11米熱舞」　拍6小時顫抖爆哭

「咖啡杯藏攝影機」不只一件　王定宇曝多張監視照：應是組織行為

LIVE／民眾黨黨員代表大會登場　柯文哲親自出席

新冠衝擊軍方物資！挪威要老兵回繳內衣褲　菜鳥入伍繼續穿

快訊／賞花停車傳意外　撞斷護欄人車墜落景觀池

華嚴蓮社贈行政院「價值429萬土地」供重大建設！中水局頒發感謝狀

蘇俊璋自責沒幫到球隊　誓言找回招牌指叉球

傳訊給亡姊「好想妳」　2年後竟收回覆！她打開一看慌了：不敢再傳

地方熱門新聞

桃市擴大匡列採檢　急發3500封簡訊

盧秀燕現身沙鹿造勢晚會

台南小黃公車全國首創預約站牌　收費比照公車

顏清標因病未現身造勢晚會　

顏寬恒掃街過程　一路緊皺眉頭

Omicron延燒　張麗善：若有必要將立即啟動從嚴措施

偷車鑰匙丟田裡　警員一動作讓他認罪

台南觀光工廠冬季嘉年華人潮熱

即／顏清標驚傳住院「病床照流出」　院方證實

獨居翁浴缸泡水6小時險失溫　警搶救送醫

臥龍洞3屍案外案：曾綁鞭炮炸前女友「驅魔」

台南如有人確診恢復隔板

誤判日落時間　夫妻登山受困獲救

屏東即日起至31日　施打第一、二劑疫苗有200元禮券

更多熱門

相關新聞

獨／陳松勇長眠法鼓山　家屬、看護Yule靜默祝禱

獨／陳松勇長眠法鼓山　家屬、看護Yule靜默祝禱

金馬影帝陳松勇（勇伯）是演藝圈的資深藝人，出道至今超過50年，怎料17日病逝於桃園長庚醫院安寧病房，享壽80歲；骨灰也於今（6日）下午法鼓山金山環保生命園區植存，沒有繁瑣儀式，由法師及志工們的帶領下，家屬靜默禱10分後，分別把骨灰倒入3個洞中，追隨已故的聖嚴法師相伴。

法鼓山首場皈依大典　3月相約花蓮精舍

法鼓山首場皈依大典　3月相約花蓮精舍

法鼓山春聯「大菩提心」　結緣迎虎年好福氣

法鼓山春聯「大菩提心」　結緣迎虎年好福氣

彰化渣男坦承動手　辯「兒子不乖不聽話」

彰化渣男坦承動手　辯「兒子不乖不聽話」

渣男虐打妻兒傷害罪過追溯期　彰縣府提獨立告訴

渣男虐打妻兒傷害罪過追溯期　彰縣府提獨立告訴

關鍵字：

法鼓山兒少數位教材

讀者迴響

熱門新聞

40歲單身女越來越多　網曝3因素

竹科急毒粉塵外洩　他急喊：勿靠近污染區

孕妻赤裸陳屍摩鐵　夫伴屍：以為賴床

桃機群聚「這點很神奇」　醫預言4字結局

送兒赴美讀書！女星獨自返台「機場噴淚」網：幹嘛回來

打第3劑　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

住摩鐵原因曝　孕妻下身赤裸陳屍！夫：以為她賴床

iPhone用戶要注意！　Chrome瀏覽器更新後出現「死當」

男主播主持一半「45度傾斜」重摔倒地

淡水買房「住了超後悔」！他揭原因網認同

爸姓「死」取名超心累！妻用2字神反轉

小孩爬56萬米妮頭　下秒大碎裂

台北男大生野戰國中妹！　白天路邊激情下場曝

夫妻列車上借奶粉　他揭「驚人真相」

第3劑該打什麼疫苗　醫點名這2牌：保護力最高

更多

最夯影音

更多
能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤

能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤
平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

音樂老師按喇叭被惡煞狂追逼車　 連喊14聲「對不起」仍遭砍濺血

音樂老師按喇叭被惡煞狂追逼車　 連喊14聲「對不起」仍遭砍濺血

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面