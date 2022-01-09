法鼓山攜手Pagamo捐贈嘉縣弱勢兒少平板、數位教材　縮短城鄉學習差距

▲▼法鼓山慈善基金會弱勢兒少數位學習成果發表會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



疫情期間，弱勢學童在遠距教學和線上學習因隔代教養、設備等因素，略顯吃力，嘉義縣長翁章梁8日出席法鼓山慈善基金會弱勢兒少數位學習成果發表會，感謝基金會幫忙社區兒少課後照顧據點平板電腦、動畫製作課程，以及閱讀優有限公司捐贈支持 PaGamO 閱讀素養數位教材，幫助弱勢小孩縮短數位學習落差，拉近城鄉與貧富的差距。



去年5月中旬新冠肺炎疫情影響下，學校採遠距教學和線上學習已是新型態的教學模式，但弱勢學童因單親、隔代教養與經濟困難等問題，沒有設備的學生會使用家長手機操作，但是家長白天通常需要工作；隔代教養者除了沒電腦、網路等資訊設備，祖父母在操作上還是有困難，容易造成學習資訊的落差；另外隨著108課綱上路，素養導向教育成為主流，反而更顯弱勢兒少的資源不足。



兒少是國家未來發展的重要資產，兒少的人力素質養成及人力資本投資，更是國家競爭力關鍵，受到全球經濟環境及社會快速變遷影響，部分家庭因應風險能力漸趨下降，培育兒少的資源也相形減少，將直接對兒童未來發展產生衝擊。



嘉義縣社會局輔導 21 個民間團體(服務據點涵蓋 16 鄉鎮)，以公私協力模式辦理「兒少及家庭社區支持服務」，透過課後陪伴、各式親子活動及多元學習課程等方式，陪伴弱勢家庭兒少正向學習，同時促進親子關係，給予兒少及家庭深入心靈的陪伴，提供脆弱家庭輔導及技能訓練，辦理各項脆弱家庭福利服務，協助更多的脆弱家庭，減輕脆弱家庭子女照顧的壓力，並且能就近在社區提供協助，透過在地深耕及社區化照顧方式，將資源送至需要的家庭，真正達到第一線預防工作。



課輔據點成果發表會中，除了回顧各據點學習影片及與會來賓致贈課輔小朋友禮物外，「愛延續協會」的學生也帶來精彩的開場演出，會後小同學還現場指導來賓如何透過數位科技使用平板電腦，雙方互動熱絡。



法鼓山慈善基金會董事陳治明指出，法鼓山有注意到偏鄉學童對數位學習發生了障礙，基於學習機會的平等及填補弱勢小孩的城鄉落差，法鼓山積極推動偏鄉學童社區數位學習，第一期與4個來自不同縣市的社區合作，示範成果8日在嘉義縣發表，下一階段將再與台東、屏東、高雄、台南和雲林等縣市的社區合作。



翁章梁指出，「有努力，才會有成果」，感謝法鼓山慈善基金會和閱讀優公司捐贈支持 PaGamO 閱讀素養數位教材，透過系統性規劃，提供偏鄉兒少課後照顧據點多元化學習，培養兒少自主學習能力、閱讀素養及資訊科技應用能力，真正拉近了城鄉及貧富的差距。