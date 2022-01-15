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高雄洲際酒店婚禮圓夢徵選「分享愛情故事贏得百萬婚禮」！2022農曆春節入住　回饋限量小草作精選禮盒及童顏有機保養組

▲▼高雄洲際酒店,愛情故事,徵選,百萬婚禮,農曆春節,小草作,童顏有機。（圖／高雄洲際酒店提供）

▲高雄洲際酒店婚禮圓夢企劃，追蹤粉專關注最新消息，點擊報名參加活動

圖、文／高雄洲際酒店提供

高雄洲際酒店推出「緣締合卺．最美際遇」全新婚禮圓夢線上徵選活動，即日起⾄ 2022年2⽉14⽇23:59止邀請不限國界、性別、年齡的網友，於活動專頁分享溫馨感人的愛情故事，透過線上投票獲選成為最高得票者，酒店預計將於2022年3月為獲選新人客製化量身打造一場價值百萬的微型精品婚宴，體驗婚禮圓夢的浪漫時刻。

洲際酒店及度假村品牌秉承以善為本、以誠待客的真摯待客之道，為每一場洲際婚宴量身訂製獨一無二的美好體驗，從奢華典雅的婚禮場地、細緻專業的活動策畫團隊、精挑細選的珍饈美饌、華麗浪漫的甜蜜婚房，成就人生最重要時刻的永恆經典。高雄洲際酒店的會議及宴會空間位於酒店3、4樓，多功能的場地型態可充分滿足新人對多元主題的婚宴需求，大型落地窗可盡覽林道綠意城景，設計靈感延續海洋主軸，以航海及燈塔寓意「安心」、「守護幸福」、「團圓」和「指標」意象，設備方面亦有大型LED螢幕及美國最新型燈光音響器材，以寬廣的水平音場擴散角，為整體空間創造一致的聲音清晰度，為高品質活動、婚宴、音樂及娛樂增添精彩亮點。宴會餐飲則由法籍行政總廚Alexandre Buytaert、酒店人氣中餐廳《湛露》主廚王欽正領軍經驗 豐富的廚藝團隊，依照賓客宴飲需求設計規劃，同時嚴格把關食材品質，從中式桌菜至西式餐飲，以洲際寰球視野詮釋宴飲文化精粹。

▲▼高雄洲際酒店,愛情故事,徵選,百萬婚禮,農曆春節,小草作,童顏有機。（圖／高雄洲際酒店提供）

▲歐陸海洋風的大宴會廳，可依需求另分為三個獨立宴會空間。

▲▼高雄洲際酒店,愛情故事,徵選,百萬婚禮,農曆春節,小草作,童顏有機。（圖／高雄洲際酒店提供）

▲總面積268平方米的芳苑，亦可依需求規劃為兩個獨立宴會空間。

高雄洲際臻選　2022農曆春節入住專屬禮遇

高雄洲際酒店訂房連結：https://ic-kaohsiung.com/CNY

2022農曆春節期間（2022年1月31日至2月4日）入住高雄洲際酒店，預訂客房即回饋台灣原創花草茶品牌「小草作」限量禮盒，精選草本養生茶、在地花果茶及兩款人氣紅酒香料包，打造新春期間限定喫茶好韻禮，為年節入住旅客團圓相聚時光，以花果茶與熱紅酒增添花果韻味與微醺暖心。小草作2014年成立至今，堅持天然、無添加、產地溯源的理念，全產品採用100%台灣原料，結合在地香草、花卉、果乾、茶葉，打造多款專屬台灣的花草飲品，更結合異國文化，研發了每年都熱銷一空的紅酒香料包，讓傳統熱紅酒有了屬於台灣特色的風味。與高雄洲際酒店理念相同 ，小草作每個細節都以高規格製程進行，為每個在意生活品質的消費者，打造美好的體驗，更精選高雄桂圓花與屏東有機玫瑰，調和出清甜不膩的天然蜜香，提供洲際旅客專屬用茶。

▲▼高雄洲際酒店,愛情故事,徵選,百萬婚禮,農曆春節,小草作,童顏有機。（圖／高雄洲際酒店提供）

▲▼高雄洲際酒店,愛情故事,徵選,百萬婚禮,農曆春節,小草作,童顏有機。（圖／高雄洲際酒店提供）

春節期間預訂入住高雄洲際酒店套房房型，則回饋「童顏有機」品牌精選的乳香保養旅行組（五件裝）：以乳香木樹脂萃取而成的乳香精油，為人類流傳千年的沙漠瑰寶，自古以來均被視為保養聖品，沉穩的木質香調，在保養同時放鬆深層壓力，幫助入眠。賓客入住高雄洲際酒店套房期間，從洗臉、化妝水、乳液、精華油到乳霜，完整照護臉部肌膚，奢享天然療癒的精油保養。Inna Organic 童顏有機產品已取得歐盟COSMOS有機認證，與美國EWG對人體與環境友善認證，本次獻上 乳香保養旅行組（五件裝）一組，邀請洲際行家在享受舒心保養、享受假期的同時，也能透過使用國際雙認證產品，為友善環境盡一份心力。

▲▼高雄洲際酒店,愛情故事,徵選,百萬婚禮,農曆春節,小草作,童顏有機。（圖／高雄洲際酒店提供）

▲▼高雄洲際酒店,愛情故事,徵選,百萬婚禮,農曆春節,小草作,童顏有機。（圖／高雄洲際酒店提供）


IHG「洲全」清潔承諾(IHG Clean Promise)
隨著世界對旅行需求和防疫期望的不斷變化，高雄洲際酒店遵循IHG品牌「洲全」清潔承諾(IHG Clean Promise)，以嚴格的清潔程式為每位賓客的健康安全把關：深度清潔、高頻率接觸點的消毒作業、使用醫療等級的消毒清潔劑，關注全球衛生當局的建議，包括世界衛生組織、疾病控制與預防中心、歐洲疾病預防與控制中心以及世界各地的公共衛生組織，即時調整作法以應對疫情最新情況，持續防疫全力以赴。
 

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高雄洲際酒店愛情故事徵選百萬婚禮農曆春節小草作童顏有機

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