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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨已規劃「赴美面試」　他曝：有一國隨時歡迎柯文哲到訪

▲柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

▲柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

台美關係是我國外交政策重中之重，國民黨規劃多時的黨駐美代表處將揭牌，黨主朱立倫更擬5月訪美，皆被視作為2024提前布局；而有意要選總統的民眾黨主席柯文哲，未來是否同樣先「赴美面試」？民眾黨國際事務委員會主委趙麟7日表示，目前已著手規劃，等待時機成熟，不排除任何可能；此外，趙提及有一個國家隨時歡迎柯文哲訪問，但未透露是哪個國家。

對於柯文哲未來選總統是否會先造訪美國？趙麟今接受資深媒體人黃光芹專訪時表示，每個政黨都有自己的選戰節奏，民眾黨也不例外，但民眾黨還很年輕，成立不到三年，眼前的目標是2022地方大選，還有未來的2024，目前已著手開始規劃，國際事務也是其中一環；而未來等待時機成熟，條件也具備，不排除任何可能來增進台灣民眾黨跟國際社會進行交流的相關措施。

被問及民眾黨是否會考慮在美國設代表處？趙麟說，柯文哲任內有去過美國訪問，在台大當醫生時期也曾去過，因此對美國並不陌生，現在擔任民眾黨主席，是「準國家領導人」，與市長高度並不同，必須要用更多元的角度看事情。

趙麟認為，台美關係半世紀以來就不可分離，要持續保持密切關係，但現在美國在世界上的地位碰上中國崛起，整個情勢與過往不同，而台灣夾在美中之間，必須要以動態思維思考，來做出對自己最有利的決定。

黃光芹詢問，目前訪美有何具體做法？趙麟回應，「的確有在做，但是該怎麼做，還沒到成熟之時，並不方便表示，只能說是艱難的任務。」

黃光芹追問，柯文哲何時會前往美國？趙麟表示，目前有個國家很歡迎柯文哲隨時過去訪問，但不便透露是哪國，且對方說要看台灣疫情隔離措施。

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