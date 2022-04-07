蔡英文防疫會議僅邀高雄桃園　民眾黨：雙北被當局外人

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情爆發，總統蔡英文6日邀集桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁入府商討疫情應對。對此，民眾黨7日指出，台北市長柯文哲種種超前部署的防疫措施，屢屢遭到綠營黨政媒、側翼質疑，政府竟連「縣市防疫會議」也排擠柯文哲市長，可見「先政治、後防疫」，正是民進黨政府的最佳寫照。

民眾黨表示，近來疫情大爆發，總統蔡英文的關愛眼神，卻只放在高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦，獨找這2位市長來開所謂的「縣市防疫會議」。反觀台南市長黃偉哲被當成「西瓜」，也忘了找剛隔離完10天的基隆市長林右昌，雙北市長侯友宜、柯文哲更是毫不意外，徹底被當成局外人。

對於基隆對13萬人推行「愛心篩檢」，民眾黨指出，去年台北疫情爆發，指揮中心力阻普篩，北農公司、環南市場憑藉PCR篩檢約7500人，揪出超過50例確診，柯文哲卻數度被側翼譏諷是「普篩仔」；然而日前指揮官陳時中推翻過去主張「普篩偽陽性會壓垮醫療量能」的論點，拍板基隆施行「類普篩」，堪稱是「綠能、你不能」的實例。

民眾黨直言，「抄」前部署並不可恥，可恥的是為了政治算計，浪費珍貴的防疫時間，民進黨身為執政黨，必須擁有接納在野黨意見的高度，針對政策方向可以充分討論，而非一味否定在野黨的提案，直到落後部署再校正回歸，拉全民的健康陪葬。