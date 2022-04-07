▲基隆「全民防疫、愛心篩檢」，安樂區8155快篩試劑全數發送。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市啟動「全民防疫、愛心篩檢」發放作業，今（7日）上午輪由安樂區發放家用快篩試劑。安樂區共25個里共計8萬619人，市府依人口數比例的10%配發到轄區25個領取站共計8155劑，皆全數發送完畢。

基隆市政府表示， 全市人口數最多的安樂區進行發放，各領取站一早就有里民已經陸續在排隊等待，未到上午9點五福及定邦兩里，在短短不到30分鐘內就已經發送完畢；據統計不到上午10點陸續有四維、中崙、安和、干城、慈仁、內寮、七賢、三民、永康、西川、長樂及新西等共14里已將配送數量發送完畢。

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民政處長王榆森表示，此次安樂區是全基隆人口數最多的行政區，轄區內也有很多大型集合式社區，由於近日民眾防疫觀念逐漸提升，左右鄰居會主動互相告知快篩試劑發送資訊，加上市府利用多重管道宣導、各里里長及里內社區管委會的合作協助。

▲家用快篩試劑。（圖／記者郭世賢攝）

王榆森說，雖一早就陸續出現排隊人龍，但在前置作業充足及在里長及志工協助下，都能讓市民在短時間內就盡速領取。甚至有的里辦公室還特別準備防護衣及藍光酒精槍來強化防疫措施，讓工作人員及民眾都能安心領取。

另外，安樂區民眾同樣有反映各領取點家用篩劑數量分配不足的問題，這部分市府將會視各區領取及回報狀況進行評估，並輔以多元管道，讓有意願來參與的民眾都可以方便來領取。

今日安樂區轄區25個領取站發送快篩試劑量共計8155劑，於上午12時前皆已發送完成，發送比例為100%；另截至這3日共4區（仁愛、七堵、中山及安樂區）配發快篩試劑共計2萬2210，發送比例為100%。

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